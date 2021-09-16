台发布军机监控轰六照片 蓝委吁勿大内宣过头

台湾军方汉光演习昨天在屏东进行战备跑道起降操演，总统府过后发布的演习影像中包括总统蔡英文检视台方军机从后方监控中国大陆军机的照片，被解读有向大陆叫阵的意味。国民党有立委对此批评说，不应拿监控大陆军机照作秀，“慎战”才是政府该做的事。

汉光演习实兵验证昨天实施佳冬战备跑道起降操演，蔡英文亲自前往视导。台湾媒体发现，在总统府发布的多张照片中，有一张照片显示台军飞行员手持监控大陆轰-6K、苏-30等军机的监控照，向蔡英文进行简报。

综合台湾《联合报》及《自由时报》报道，照片显示，台军战机从大陆轰六战机后方高空的“有利战术位置”拍摄到对轰六战机的拦截监控图，旁边的说明文字指照片是以五公里的空中距离贴近拍摄，还标出轰6战机多个武器挂载点。

报道引述知情官员说，大陆军机以轰六对台湾安全危害、威胁最大，只要进入台防空识别区，台湾空军均派遣快速战机全程监控、对应，而不只单纯广播驱离或防空导弹追监，也因此拍下这张在轰六战机背后角度的情报照。

台湾空军司令部今天则对此回应说，“不评论”。

对此，国民党立委吴斯怀说，国防部及三军应变能力值得肯定，但要提醒蔡英文政府不要大内宣做过头，也不要再拿监控大陆军机照作秀，让民众误解军方战备足矣，“慎战”才是政府该做的事。

国民党立委马文君也提到，国防部花很多钱购置清扫车以确保跑道品质，但佳冬战备道还是派出大批人力捡石头、落叶；从画面上也无明显战术模拟等作为，近年来台湾军费预算不断增加，台海已被评为地表最危险的区域，还是希望能更务实验证平日训练。