被指驱逐立陶宛大使以威胁欧盟 中国回应：症结在于违背“一个中国”

针对关于欧盟轮值主席国斯洛文尼亚总理扬沙周一（13日）致函其他欧盟成员国领导人指责中国“驱逐”立陶宛驻华大使的报道，中国驻欧盟使团发言人回应称，这件事的根本症结在于立陶宛政府违背一个中国原则，中方针对立方的反应合理正当，是非曲直十分清楚，与国家大小强弱完全无关。

有媒体报道称，扬沙指责中国“驱逐”立陶宛驻华大使等措施影响中欧整体关系，呼吁各国团结予立支持，从而防止中国“威胁”任何一个国家，并称将于下月5日举行的欧盟领导人非正式晚宴上讨论具体措施。

中国驻欧盟使团发言人在官方网站以问答形式发布声明说，注意到有关报道，并对此表示严重关注。

发言人指出，这件事的根本症结在于立陶宛政府违背一个中国原则，挑衅并损害中国主权和领土完整。中方针对立方错误做出合理正当反应。此事是非曲直十分清楚，与国家大小强弱完全无关。

发言人重申，一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识，是中国同包括欧盟及其成员国在内的国家和组织发展双边关系的政治基础。

发言人最后说，欧盟承诺并多次重申坚持一个中国政策，理应敦促其成员国改正错误，而不应在涉及中国国家主权和领土完整的问题上发出错误信号。中国不会威胁任何人，也不接受任何人的要挟，不会任由任何人损害中方核心利益。

台湾民进党7月20日宣布，在立陶宛设立代表处。这是台湾相隔18年来再次在欧洲国家首都设立代表处，也是首个在中国大陆邦交国使用“台湾”二字的代表处，引发北京不满。中国外交部于上月10日宣布召回驻立陶宛大使，同时要求立陶宛政府召回驻华大使。

立陶宛外交部本月召回大使，但重申“立陶宛决意在一个中国政策下，像许多欧盟和世界各地的国家一样，追求与台湾的互惠关系”。