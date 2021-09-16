中国发改委：将制定促进共同富裕行动纲要

中国国家发改委就业司副司长常铁威今天表示，发改委将进一步深化对共同富裕问题的研究，制定促进共同富裕行动纲要，推动构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排，多渠道增加城乡居民收入，切实逐步提高居民收入和实际消费水平。

综合中国新闻网和澎湃新闻报道，常铁威在今天举行的新闻发布会上回答有关媒体提问时表示，今年上半年，全国居民人均可支配收入是17642元（人民币，下同，新元），比上年同期名义增长12.6%，两年平均的名义增速和实际增速都比一季度有所加快。

常铁威总结特征时指出，第一个特征是城乡居民增收的基础还比较稳固。第二个特征是保障的力度在不断加大。第三个特征是收入分配的结构继续优化。上半年城乡居民人均可支配收入比值比上年同期缩小0.07。

常铁威表示，7月份以来部分地区出现汛情和散发疫情，这对部分地区和部分行业生产经营进而居民增收造成一定影响。下一步，国家发改委将积极会同有关部门，抓好“三个重点”，包括促进就业、优化收入分配结构以及强化困难群体帮扶，着力稳定和促进居民增收。

常铁威还说，中共中央总书记习近平在中央财经委员会第十次会议上指出，适应中国社会主要矛盾的变化，更好满足人民日益增长的美好生活需要，必须把促进全体人民共同富裕作为为人民谋幸福的着力点。国家发展改革委将按照党中央决策部署，进一步深化对共同富裕问题的研究，制定促进共同富裕行动纲要，推动构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排。