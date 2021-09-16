中联办官员：港青要认识和把握国家发展要求

由香港青年联会和中联办合办的“中央惠港青年措施宣讲会”今早介绍多项中央惠港青年措施，包括五年内为18岁以上香港大专生、毕业不足两年人士，以及在大陆高校就读的香港学生，提供一万个实习名额，职位包括国家机关、中央企业及中央金融单位等。中联办青年工作部部长张志华称，有关措施属中央送来的“大礼包”，认为香港青年要认识和把握国家发展要求。

根据《星岛日报》报道，除了提供实习名额，“香港青年内地实习计划”还包括，中央另会在五年内为14至35岁青少年，提供两万个到内地交流的名额。

其他措施还有，在大湾区开通港澳青年服务热线，及开放让香港青年申请“全国向上向善好青年”、“钟南山青年科技创新奖”及奖学金等，其中一个奖学金每年评选20名优秀香港大学生获奖，准则包括热爱祖国、拥护一国两制及《基本法》，及具正确政治立场等。

张志华说，有关措施属中央送来的“大礼包”，认为香港青年要认识和把握国家发展要求。他还说，香港青年发展的最大机遇在于融入国家发展大局，希望特区政府给予更多配套措施。

香港民政事务局局长徐英伟致辞时则提到，国家《十四五规划纲要》明确提出便利港澳青年到大湾区内地城市就学就业创业。中央政府推出不少政策为香港青年人提供更多优质的工作机会，如提供青年创新创业支援、开放内地公务员及事业单位职位予港澳居民应考等。

徐英伟说，港府今年1月推出了“大湾区青年就业计划”，提供2000个名额，当中约700个专为创科职位而设。计划反应热烈，截至今年7月中已有超过380家企业提供约2900个职位空缺，超过420名青年人已入职。他希望香港青年珍惜这些中央特别为他们推出的措施，抓紧机会，作好准备。

