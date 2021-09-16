神舟十二号飞船将于明天返回地球

中国载人航天工程空间站工程阶段飞行任务总指挥部决定，神舟十二号飞船将于明天（17日）返回地球。

据中国航天报报道，今早8时56分，神舟十二号飞船与空间站天和核心舱已成功实施分离。

自6月17日升空之日算起，神舟十二号航天员乘组已在空间站在轨工作生活了90天，刷新了中国航天员单次飞行任务太空驻留时间的纪录。

这次飞船返回舱的着陆点将不再是内蒙古四子王旗，而选择在酒泉卫星发射中心东风着陆场着陆。

据报道，东风着陆场位于沙漠和戈壁上，也有山地等高凸或坑洼的地形，搜索救援难度比以前高，将首次检验东风着陆场的搜索救援能力。

据北京日报客户端此前报道，全国空间探测技术首席科学传播专家庞之浩介绍说，在返回舱着陆过程中和着陆后，地面搜救工作举足轻重。中国一般采用“空中搜救航天员，地面处置返回舱”的模式，可实现“快速定位、快速到达、安全出舱”。因此着陆场搜救通常包括空中搜索和地面搜索救援回收两个部分。

空中搜索直升机一般配置七架，均安装“北斗”卫星导航定位系统，动态信息可实时传回北京航天飞控中心，主要负责返回舱搜索和航天员救援。

直升机搜救航天员的任务完成后，返回舱的处理和运送任务就交由地面搜索回收车队，他们负责现场返回舱后续处置和回收，按预定程序进行现场相关处置，将返回舱和有效载荷运至附近火车站，经铁路转运北京。

另外，由于神舟十二号航天员飞行了三个月，在太空的工作量大，比较疲劳，立位耐力下降较多，所以神舟十二号航天员着陆后需在舱内用较长时间适应地面重力环境，然后在工作人员协助下出舱，并且出舱后所有活动全部采取坐位，以确保安全。

航天员回到北京后也要进行身体恢复，一般分为医学隔离期、医学疗养期和恢复疗养期三个阶段。

