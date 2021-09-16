福建疫情至少传播五代 增至204人

发布 / 2021年9月16日 2:32 PM

更新 / 2021年9月16日 3:12 PM

医务人员昨天在福建省福州市仓山区第二中心小学为学生进行咽拭子采样。（中新社）
医务人员昨天在福建省福州市仓山区第二中心小学为学生进行咽拭子采样。（中新社）

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从目前的传播途径来看，8月26日以来的十多天时间，中国福建的本轮疫情已至少传播了五代，有四条主要感染链。9月10日以来，福建本土疫情感染人数六天时间里增至204人。

据第一财经报道，福建省卫健委发布的数据显示，9月15日0至24时，福建省报告新增本土确诊病例48例（厦门市报告8例、泉州市报告2例、莆田市报告38例），其中无症状感染者转确诊九例；报告新增本土无症状感染者零例。

自9月10日以来，福建省累计报告本土确诊病例200例，目前住院200例（厦门市53例、泉州市18例、莆田市129例），无死亡病例；现有本土无症状感染者尚在接受集中隔离医学观察四例（厦门市一例、莆田市三例）。

也就是说，从9月10日到9月15日的6天时间里，福建累计报告本土感染者达204人。本轮疫情源头为新加坡返莆人员林某杰。林某杰于8月4日乘坐厦门航空MF852航班自新加坡从厦门高崎机场入境，在厦门进行集中隔离14天后，于8月19日点对点转运至仙游县集中隔离点继续集中隔离。林某杰在完成“14+7”天的集中隔离之后，于8月26日开始实行七天的居家健康监测。

从目前的情况来看，本轮福建本土疫情有四条主要感染链。其中三条感染链在仙游枫亭镇及周边的泉州市泉港区，分别是：林某杰孩子所在的枫亭镇铺头小学、林某杰妻子工作的协胜鞋厂以及林某杰家族。

截至14日24时，枫亭镇铺头小学已有30名学生感染，协胜鞋厂已有32名员工感染。这些感染链相互之间又有交叉。记者梳理发现，此次疫情已经波及11所学校的师生，分别是位于莆田仙游的铺头小学、枫亭中心小学、启蒙幼儿园、南大门幼儿园、霞街北门幼儿园、枫亭镇步行街幼儿园，山头小学、前埔小学、耕丰小学、枫江中学以及泉州市泉港区界山镇的界山小学。其中，年纪最小的只有三岁。

在仙游之外，还有一条大的感染链，即厦门同安某工艺品厂。9月12日，厦门市报告首例莆田输入病例吴某某。吴某某在厦门市同安区一家工艺品公司从事车间管理工作，系福建省莆田市报告的确诊病例王某（仙游县协胜鞋厂员工）丈夫的弟弟。9月4日，吴某某曾回家探亲。9月6日早上，吴某某乘坐动车返回厦门上班，吴某某返岗后上班六天。

根据此前当地通报的情况，经专家研判，从9月6日到12日检出核酸阳性期间，吴某某接触的车间作业及管理人员较多。工厂的作业场所是一个较为密闭的空间，且从事作业人员未做好个人防护，加上德尔塔变异株具有传播速度快、传染代际短的特点，因此，这一传播链条造成了多人感染的聚集性疫情。

截至9月15日16时，由吴某某密接感染的病例达到了39人，均为同一工厂的同事。此外，密接的密接感染的有6人。比如吴某某的同事陈某来被感染后，陈某来又感染了儿子和丈夫。总体来看，目前这一工厂感染链条已经有至少45人。

资料显示，吴某某所在的工艺品厂位于厦门同安工业集中区。厦门大学经济学系副教授丁长发告诉记者，该工业区偏劳动密集型企业较多，外来职工多。

从目前的传播途径来看，8月26日以来的十多天时间，本轮疫情已至少传播了五代。

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