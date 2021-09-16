福建疫情至少传播五代 增至204人

从目前的传播途径来看，8月26日以来的十多天时间，中国福建的本轮疫情已至少传播了五代，有四条主要感染链。9月10日以来，福建本土疫情感染人数六天时间里增至204人。

据第一财经报道，福建省卫健委发布的数据显示，9月15日0至24时，福建省报告新增本土确诊病例48例（厦门市报告8例、泉州市报告2例、莆田市报告38例），其中无症状感染者转确诊九例；报告新增本土无症状感染者零例。

自9月10日以来，福建省累计报告本土确诊病例200例，目前住院200例（厦门市53例、泉州市18例、莆田市129例），无死亡病例；现有本土无症状感染者尚在接受集中隔离医学观察四例（厦门市一例、莆田市三例）。

也就是说，从9月10日到9月15日的6天时间里，福建累计报告本土感染者达204人。本轮疫情源头为新加坡返莆人员林某杰。林某杰于8月4日乘坐厦门航空MF852航班自新加坡从厦门高崎机场入境，在厦门进行集中隔离14天后，于8月19日点对点转运至仙游县集中隔离点继续集中隔离。林某杰在完成“14+7”天的集中隔离之后，于8月26日开始实行七天的居家健康监测。

从目前的情况来看，本轮福建本土疫情有四条主要感染链。其中三条感染链在仙游枫亭镇及周边的泉州市泉港区，分别是：林某杰孩子所在的枫亭镇铺头小学、林某杰妻子工作的协胜鞋厂以及林某杰家族。

截至14日24时，枫亭镇铺头小学已有30名学生感染，协胜鞋厂已有32名员工感染。这些感染链相互之间又有交叉。记者梳理发现，此次疫情已经波及11所学校的师生，分别是位于莆田仙游的铺头小学、枫亭中心小学、启蒙幼儿园、南大门幼儿园、霞街北门幼儿园、枫亭镇步行街幼儿园，山头小学、前埔小学、耕丰小学、枫江中学以及泉州市泉港区界山镇的界山小学。其中，年纪最小的只有三岁。

在仙游之外，还有一条大的感染链，即厦门同安某工艺品厂。9月12日，厦门市报告首例莆田输入病例吴某某。吴某某在厦门市同安区一家工艺品公司从事车间管理工作，系福建省莆田市报告的确诊病例王某（仙游县协胜鞋厂员工）丈夫的弟弟。9月4日，吴某某曾回家探亲。9月6日早上，吴某某乘坐动车返回厦门上班，吴某某返岗后上班六天。

根据此前当地通报的情况，经专家研判，从9月6日到12日检出核酸阳性期间，吴某某接触的车间作业及管理人员较多。工厂的作业场所是一个较为密闭的空间，且从事作业人员未做好个人防护，加上德尔塔变异株具有传播速度快、传染代际短的特点，因此，这一传播链条造成了多人感染的聚集性疫情。

截至9月15日16时，由吴某某密接感染的病例达到了39人，均为同一工厂的同事。此外，密接的密接感染的有6人。比如吴某某的同事陈某来被感染后，陈某来又感染了儿子和丈夫。总体来看，目前这一工厂感染链条已经有至少45人。

资料显示，吴某某所在的工艺品厂位于厦门同安工业集中区。厦门大学经济学系副教授丁长发告诉记者，该工业区偏劳动密集型企业较多，外来职工多。

从目前的传播途径来看，8月26日以来的十多天时间，本轮疫情已至少传播了五代。