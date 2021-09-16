消息：中国将放慢游戏审批 执行更严格新规

知情人士透露，中国监管机构正在审查新游戏，以确定它们符合针对内容和保护未成年人的标准，此举可能减缓这个全球最大手游市场的游戏推出。

据彭博社报道，知情人士说，中国国家新闻出版总署（NPPA）正在重新评估从腾讯到网易等开发商提交审批的游戏，以确保他们遵守新的游戏时间限制和其他防范游戏成瘾的措施。由于讨论未公开事务，他们要求不具名。他们说，监管机构在8月下旬左右退回了一些申请，并要求开发商重新提交内置新的强制措施的游戏。

随着中国正在出手约束不受羁绊的互联网领域，遏制游戏成瘾并引导年轻人选择更有益身心的消遣活动，这个行业已在应对日益加剧的不确定性，依照新规审批游戏让该行业雪上加霜。 监管机构8月30日公布规定，未成年人的游戏时间限制为每周三个小时，并禁止公司向未实名注册的用户提供服务，该规定于本月生效。北京也在关注“拜金主义”和一些不当内容，例如“娘炮”。

其中一位知情人士透露，这些限制可能非常具体：监管机构正在打击越来越流行的殭尸主题游戏，因为按照NPPA的标准，这些游戏太可怕了。另一位人士说，监管机构对哪些不受欢迎的主题进行了越来越严格的审查，包括最近流行的“耽美”主题。

这些新的调整让投资者想起2018年当局冻结游戏版号长达10个月的痛苦记忆。然而，知情人士说，虽然新规定让情势更为复杂，但监管机构仍在继续审批游戏申请。腾讯发言人拒绝置评，网易代表未回应置评请求。NPPA没有回复通过传真发送的置评请求。

随着投资者在揣度中国政府的意图，整个行业的股票今年都遭到抛售，腾讯也不例外，一家官媒8月份指责该行业是“精神鸦片”，后来才移除该篇文章的链接。新华社报导，监管当局约谈中国大型游戏公司，以讨论新的要求并坚决遏制“唯金钱”“唯流量”等错误倾向后，中国审批新游戏的标准上周成为激辩的主题。

