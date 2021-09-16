中国电力短缺风险或危及经济复苏

随着全球能源供应吃紧导致燃料价格飞涨，中国又要面临一个电力短缺的冬天，这可能会危及其经济复苏。

据彭博社报道，随着北亚和欧洲的竞争对手争夺有限的供应，中国过去一年虽然努力储存燃料，但仍面临煤炭和天然气(用于家庭供暖和发电厂)不足的风险。未来几个月天气变冷时，供暖需求将激增，这可能会引发类似于去年冬天和夏天的电力配给。

能源供不应求和价格居高不下可能重创中国的工业，在严格的防疫措施减少消费支出和旅行之际，加剧经济增长的放缓。

BloombergNEF分析师汉阳卫（Hanyang Wei）分析说，在最冷的日子里，中国东南部一些省份很可能会遇到另一波电力短缺。 整个2021年夏季，热力煤供应一直吃紧，而且还没有缓解。

随着经济从疫情中复苏，从北京到伦敦的能源价格飙升，在供应短缺之际刺激了需求。今年冬天，当北半球的需求达到顶峰时，全球的涨势预计将达到高潮，这可能会打断全球经济复苏并助长通胀。

本周早些时候，高盛将10月至12月亚洲煤炭基准价格的预测几乎上调一倍。部分原因是北亚液化天然气的现货价格在去年上涨了四倍，并且处于有记录以来的最高季节性水平。

埃信华迈（IHS Markit）的分析师董拉拉（音译自Lara Dong）认为，如果煤炭和天然气价格在即将到来的冬季保持高位，电力吃紧的风险将很高。