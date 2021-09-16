路透：澳洲站队美英 与中国的贸易恐怕更难做

澳洲与美国和英国签订新安全协定，而中国是澳洲最大出口市场。路透社引述分析人士说，该协定可能会使澳洲与中国原本就紧张的关系进一步恶化，但中国对资源的巨大需求可能会限制其报复性回应。

据路透社报道，澳洲弗林德斯大学国际关系讲师Michael Sullivan说，澳洲与西方大国签订的安全协定，包括获得美国核潜艇技术，会被北京视为一种威胁。目前中澳两国陷入长期贸易争端。

“澳洲决定扩大与美国和英国的防务合作，并考虑在未来将美国的战略打击能力设在澳洲，中国会认为这确认了我们对其一带一路倡议等利益构成日益严重的军事威胁，”Sullivan说。

路透社报道称，近年来，中国对包括葡萄酒、牛肉和大麦在内的澳洲出口产品征收高额关税并设置限制，并直接禁止从澳洲进口煤炭，以表达对澳洲政府外交政策的不满，但迄今只取得了有限的成功。

面临风险的贸易规模相当巨大。澳洲在截至7月的12个月内对中国出口额为创纪录的1,730亿澳元，占澳洲出口总额的35%以上，其中大部分是资源。而同期澳洲仅从中国购买了870亿澳元的商品，主要是制成品。

这股现金流为澳洲带来了经常帐盈余，也提振了矿商的获利和股息。在政府出现巨额预算赤字，为防疫封锁区的公民提供紧急支持之际，这也是政府税收的重要意外之财。

路透社的报道指出，澳洲最大的出口收入来自铁矿石，中国的钢铁需求在5月将铁矿石价格推到了历史高点。仅在7月，澳洲的金属矿石出口就达到190亿澳元，占总收入的40%以上。

近几个月来，中国在一定程度上扭转了局面，限制了钢铁产量，并警告要对主要碳排放厂商实施更严格管控，这些举措导致铁矿石价格较峰值下跌了45%。

路透社的报道指出，除了继续购买澳洲铁矿石外，中国几乎别无选择。中国自身的铁矿石产量只占消耗量的15%，国际上唯一的其他主要来源是巴西，而巴西的产能正在受限。

“如果中国停止进口铁矿石，对澳洲来说将是一场灾难，”AMP Capital首席经济学家Shane Oliver说。“但那也基本意味着中国不得不关闭自己的大部分经济。”

“澳洲也已经能为出口产品找到新的市场，”他补充说。“因此，虽然与中国的紧张关系是一种威胁，但到目前为止，影响其实并不严重。”

路透社分析，澳洲面临的另一个压力是北京对中国游客和学生的控制，这些人过去常常花时间在澳洲消费。