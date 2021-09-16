城管拎起老人摔地上 涉事人被行政拘留

中国江苏省南通市的城管暴力执法，将一名老人拎起重摔在地上。涉事城管已经停止，当地警方介入调查。

一段发生在南通市经济技术开发区小海街道“城管暴力执法”的视频9月15日在网上被大量转载。视频显示，一位身材矮小的老婆婆先是被城管没收贩卖东西的物件，非常无助，在城管准备驾车离开时，婆婆拉住城管车辆装载她东西的后备箱盖，随即被城管拎着摔向地面，而且拎摔动作持续多次。老人随后趴在地上许久没有起身。

据中新社报道，南通经济技术开发区管委会16日通报，开发区小海街道综合执法队协管员吴某，在管理流动摊点过程中行为粗暴，引发社会广泛关注，造成恶劣影响。目前，管委会成立联合调查组展开调查。

据通报，事情发生后，当事人被迅速送往医院全面检查。南通经济技术开发区相关部门及街道领导赴医院看望慰问并致歉。当晚，警察已对吴某处置。区监察工委已立案调查，将根据调查结果对相关责任人进行处理。

接警后，该局迅速开展调查取证工作。现已查明：违法行为人吴某(男，小海街道城管协管员)在管理流动摊贩的过程中，对被侵害人张某(女)实施了故意损毁财物和故意伤害他人身体的违法行为。

根据《中国治安管理处罚法》的规定，该局决定对吴某的上述违法行为予以行政拘留15日并处罚款1000元（人民币，约200新元）的处罚。