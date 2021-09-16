中国多省取消文理分科

中国多省发布了最新的高考改革方案。其中，取消文理分科、高考采取“3+1+2”模式成为特点。

据每日经济新闻报道，安徽省9月15日举办发布会，会上提到，安徽将实施第四批高考综合改革，高考考试科目由传统的文理分科进入“3+1+2”模式。

所谓“3+1+2”模式，即统一高考科目为语文、数学、外语（含英语、俄语、日语、法语、德语、西班牙语）三门科目，不分文理科，使用全国卷。选择性考试科目为思想政治、历史、地理、物理、化学、生物学六门，考生先在物理和历史中选择一门，再从思想政治、地理、化学、生物学中选择两门。

改革也明确了成绩构成及计分方式。高考总成绩满分750分，考生总分由语文、数学、外语3门统考科目成绩和考生自主选择的3门学业水平考试选择性考试科目成绩组成。

语文、数学、外语满分均为150分，以原始分计入总分；选择性考试科目满分均为100分，历史和物理科目以原始分计入总分，其他科目以等级分计入总分。各科成绩当年有效。

在某科目选考人数偏低时，启动最低保障机制，以保障数量为基数进行等级赋分，规避科目选考失衡问题。

除了安徽省，黑龙江省也公布了“新高考”方案，将于2021年高一秋季学期正式启动。其中提到，高考总成绩由中国统一高考的语文、数学、外语（不分文理）成绩和黑龙江省统一组织的三门选择性考试科目成绩构成，总分为750分。甘肃和江西也将于今年秋季学期起启动实施的高考综合改革实行“3+1+2”模式。