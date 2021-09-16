中国要求在刚果金非法采矿的中企停工并离开

刚果（金）南基伍省因非法采矿和破坏环境日前暂停六家中资公司运营。中国外交部非洲司司长吴鹏周二（14日）连发三条推文表示，中方支持刚果（金）依法打击非法经济活动，已责成涉事公司彻底停止相关业务并离开南基伍省。

根据《南华早报》报道，当地政府公布了这六家公司名称，并指出这些公司也错过了向当局登记活动的最后期限。

吴鹏在推特上说表示，支持刚果（金）依法打击非法经济活动。他随后写道，经中方调查，浙江、江苏两省有关部门已责成涉事公司尊重刚果（金）地方政府的要求，彻底停止相关业务，尽快离开南基伍省。"

吴鹏还在推文中说，相关公司将受到中国政府的处罚。福建和其他省份的相关部门正在进行调查并将采取措施，并称“绝不允许在非洲的中国公司违反当地法律法规。”

中国驻刚果(金)大使朱京周二也在推特上表示:“中国当局已采取行动，支持当地政府打击非法开采自然资源的行为。中国大使馆也设立了一个专门小组。”

报道称，刚果民主共和国总统齐塞克迪(Felix Tshisekedi)此前下令审查其前任约瑟夫·卡比拉(Joseph Kabila)与中国企业签署的矿业协议，已使中刚关系受到考验。

刚果还受到国际货币基金组织(IMF)的压力，要求该国“清理授予外国公司的不平衡采矿协议”，这是获得新的15亿美元信贷额度的先决条件。

齐塞克迪希望重新谈判2008年与中国公司签署的一项涵盖基础设施和矿产的60亿美元协议。这项协议是前总统卡比拉同中国公司进行的谈判，提出用铜钴矿来换取基础设施建设。

中国外交部发言人赵立坚周一（13日）在例行记者会回应上述协议时说，中国和刚果（金）“资源换项目”一揽子合作是两国务实合作典范项目，10 多年来不仅有力促进刚果（金）矿业发展、增加税收、扩大就业，还通过有关合作在刚果（金）投资了公路、医院、水电站等基础设施项目，为促进刚果（金）经济社会发展作出积极贡献。

赵立坚还说，中国不久前同加丹加省有关地方签订1150万美元援助协议，支持当地道路和电力设施建设、教育、医疗和环境改善等，受到当地人民热烈欢迎。他强调说，中刚友谊源远流长，两国务实合作互利共赢、成果丰硕、前景广阔。