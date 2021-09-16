汪毅夫：对台统战新格局人所共盼

中国大陆重量级涉台智库“全国台湾研究会”会长、厦门大学台湾研究院讲座教授汪毅夫认为，对台统一战线工作新格局的形成，是人所共见的事实和人所共盼的愿景。2020年底印发的《中共统一战线工作条例》将如法宝般发挥越来越大的作用。有分析认为，他此番高谈统一战线的重要性，显示出北京高层迄今为止仍不希望台海发生“真正的冲突”。

据中新网14日报道，汪毅夫受访时谈及《中共统一战线工作条例》中的内容：“支持民主党派和无党派人士，指导相关人民团体和社会团体，在港澳台统一战线工作中发挥作用”。汪毅夫认为，旗帜鲜明地强调“港澳台统一战线工作”是很明智的。统一战线是中共的三大法宝之一，但在台湾有人污其名，有人恶其名。比污名化更甚者，还有人将统一战线妖魔化。

那么，有必要因此讳言统一战线吗？他认为，恰恰相反，应该正面谈论统一战线、正面谈论统一战线的优越性。

汪毅夫指出，强调“发挥作用”是很重要的。他以自身经历举例说，自己曾在民主党派和人民团体工作，退休后在社会团体任职，亲见民主党派、相关团体发挥了不同凡响的作用。民主党派和无党派人士、相关人民团体和社会团体在港澳台统一战线工作中发挥作用，是神圣而光荣的。

汪毅夫还提到《条例》第九章第三十五条规定，即“对台统一战线工作的主要任务是：贯彻执行党中央对台工作大政方针，坚持一个中国原则，广泛团结海内外台湾同胞，发展壮大台湾爱国统一力量，反对‘台独’分裂活动，不断推进祖国和平统一进程，同心实现中华民族伟大复兴。”

他指出，对台统一战线的七个主要任务，个个都是切合两岸关系的实际需要和发展需要的硬任务。对台统一战线工作新格局的形成和升级，已是人所共见的事实和人所共盼的愿景。《中共统一战线工作条例》将如法宝般发挥越来越大的作用。

据中国境外网站多维新闻网的评论，分析认为，汪毅夫接任全国台研会长不久后就曾公开表示“绝对不能容忍全面妄议中央对台大政方针、全盘否定对台工作成绩”，如今高谈统一战线的重要性，其实都显示出北京高层迄今为止仍不希望台海发生“真正的冲突”，毕竟若战事开启，两岸都必然受创。