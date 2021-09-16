纪念陈毅诞辰 长子陈昊苏现场赋诗

北京新四军暨华中抗日根据地研究会近日接连举办活动，纪念中国开国元帅陈毅诞辰120周年。

据《新京报》旗下微信公众号“政事儿”报道，本月14日晚举行的“霜重色愈浓——陈毅元帅诗词诵读演唱会”历时100分钟，诵读演唱20首陈毅诗词，演唱会由陈毅长子、中国人民对外友好协会原会长、北京新四军研究会原会长陈昊苏担任总顾问，新四军副军长张云逸长孙、北京新四军研究会会长张晓龙担任总策划。

本月15日又举行“纪念陈毅元帅诞辰120周年座谈会”，参加者包括陈昊苏、陈毅次子陈丹淮等陈毅亲属，周恩来侄女周秉德、张晓龙等革命后代代表，以及家乡代表、老战士代表等。

纪念陈毅诞辰120周年座谈会现场。（微信公众号“政事儿”）

陈昊苏在开场发言时现场赋诗，“我念一首小诗，表达此刻的心情。伟大征程新起步/光辉胜利慰先人/振兴华夏家园梦/红叶青松万古春”。

陈昊苏说，与无产阶级革命家称号相联系的，陈毅拥有政治家、军事家、外交家和革命诗人等四种主要身份，基本概括了他为人民幸福、为民族复兴不懈奋斗、光荣战斗的一生，“我从革命后代的角度体会到他有许多高贵的品质，值得我们后人学习”。

陈昊苏出生于1942年5月，曾历任共青团中央书记处书记，北京市副市长，广播电影电视部副部长，中国人民对外友好协会副会长、会长等职，退休后曾任北京市新四军研究会会长，是第九届全国政协委员、十届全国政协常委。

陈毅现存诗作约有700余首，陈昊苏说，其中主要作品他都能背诵，他自己也喜爱诗歌创作，从1977年开始发表作品，1985年加入中国作家协会。

北京联合大学管理学院党委书记张玲娜参加了纪念陈毅诞辰120周年座谈会，她说，“作为一名教育工作者，未来我们要继续教育引导学生学习党史、新中国史、改革开放史和社会主义发展史，实现立德树人的根本任务。”