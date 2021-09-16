龚道安受审 被控落马前一月仍受贿

上海市原副市长、上海市公安局原局长龚道安受贿案今天（16日）在河北省唐山市中级人民法院公开开庭审理，龚道安当庭认罪悔罪，案件将择期宣判。

据《北京日报》旗下公号“长安街知事”报道，检方指控，龚道安的贪腐时间长达21年，从1999年下半年至2020年7月，而中共中央纪委国家监委在2020年8月18日宣布其接受调查，意即龚道安直到落马前的一个月仍有受贿行为。

唐山市人民检察院起诉指控，从1999年下半年至2020年7月，龚道安利用职务便利等，为相关单位和个人在企业经营、工程承揽、案件办理、职务提拔等方面提供帮助，非法收受相关人员财物共计折合人民币7343万余元（约1530万新元），提请以受贿罪追究其刑事责任。

龚道安是中共十九大后上海首个落马的副部级高官。他曾长期在湖北省工作，历任湖北省公安厅刑事侦查总队重案侦查处处长、经济犯罪侦查总队总队长、中共湖北省咸宁市委常委、政法委书记、市公安局局长等职，2010年被调往公安部负责技术侦查的十二局担任副局长，两年后升任局长。

2017年6月，龚道安空降上海出任市公安局局长，2018年1月升任上海市副市长，跻身副部级行列。

中纪委于2020年8月18日宣布龚道安接受调查，今年2月10日他被开除党籍公职。

中纪委当时在通报中指出，龚道安参与在党内搞团团伙伙，造成严重政治危害和恶劣政治影响，且大搞权钱交易，非法收受巨额财物等。