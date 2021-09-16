苹果iPhone 13定价迎来中国消费者积极反响

由于定价具有竞争力，苹果公司最新一代智能手机据报迎来了中国消费者的积极反响。不过在中国市场上，供应限制和本土品牌的竞争依然是该公司面临的挑战。中国是苹果最重要的市场之一。

《华尔街日报》报道，本周二（14日），苹果公司在每年9月例行的新品发布会上发布了四款iPhone 13机型。这些产品在外观设计方面和上一代产品相比并没有太大的变化，但在相机功能、芯片处理能力和电池续航等方面做出了提升。

在中国，最新款iPhone定价比预期要低，吸引了消费者的关注，新款定价方式与一年前发售的iPhone 12相似。截至周三上午，在社交媒体平台微博上，“iPhone 13价格”这一话题获得超过10亿的浏览量。一些网民还用中国一种调味料品牌玩起了梗，戏称新品是“十三香”。

据分析师估计，中国约占iPhone销量的五分之一，对于苹果业务的成败举足轻重。

尽管原材料和电子元件成本不断上涨，进而推高下游消费品的价格，但苹果公司仍努力保持不涨价。新产品系列中最便宜的智能手机机型是售价699美元的iPhone 13 mini，搭载5.4英寸屏幕，内存为128GB，价格与一年前推出的内存64GB的iPhone 12 mini相同。

《华尔街日报》引述生活在长沙的32岁传媒工作者Deng Yu说，这次新款加量不加价、或者说加量还降价，是吸引他的地方。Deng准备给自己的妻子买一部新iPhone，她现在的iPhone XR已经用了三年左右。

40岁的上海医药研究员Lu Yiyang决定购买一部新的iPhone 13 mini，他说这次新出颜色很吸引人，比如粉色，但新的功能上来说就没什么特别之处。

iPhone 12过去一年在中国取得了骄人的销售成绩，部分归因于该机型是苹果公司首款提供超高速5G移动数据服务的产品。

此外，华为的麻烦也令苹果公司受益，华为过去是苹果公司在中国高端智能手机市场上最重要的本土竞争对手。去年华为被美国制裁，获取最先进半导体产品的能力受限，进而严重影响到其智能手机的生产。自那以后，华为手机销量急剧下降。

Counterpoint Research驻北京的分析师Mengmeng Zhang说：“市面上华为手机的选择很少了，如果用户想买一部高端手机，那么唯一的选择就是买苹果，很多用户之后可能都会这么选。”

摩根士丹利分析师在6月份的一份报告中表示，预计今年中国智能手机市场将增长6%。该经纪机构的一项调查显示，超过30%的潜在华为智能手机用户表示，如果买不到华为手机，他们会选择iPhone。

据报道，其他一些中国品牌仍对苹果构成挑战，尤其是目前中国政府的宣传舆论带动了民族主义情绪升温。Vivo、Oppo和小米等国产品牌的定价通常比iPhone要低，而且一些功能迎合了本地消费者的需求。在中国手机市场上，Vivo、Oppo和小米的市场份额位列前三，苹果位居第四。

尤其是小米，在全球范围内也对苹果公司构成了威胁。根据研究公司Canalys的数据，今年第二季度，小米超过苹果公司，成为全球出货量第二大的智能手机生产商，仅次于三星电子，这要归功于小米在拉丁美洲、非洲和西欧等地区的强劲表现。

另外，苹果公司还可能面临半导体和其他零部件供应短缺等带来的影响。该公司首席执行官库克7月份表示，由于供应链工厂受到新冠疫情影响，加剧供应紧张局面，在截至9月底的财季就可能会波及智能手机生产。此前，他曾警告称iPad平板电脑和Mac电脑将受影响。

内存多至1TB的新款高端iPhone 13机型的半导体用量很大。

研究公司TrendForce的分析师在一份报告中表示：“目前Apple面临最大挑战仍在于部分零部件受冠病疫情影响导致供给紧张，但预估影响幅度有限。”他们预计全年生产总数成长将达到15.6%。

同时，美国和中国之间的贸易和军事紧张局势持续存在，而苹果公司所能采取的减少对中国代工依赖的措施甚为有限。

据知情人士称，苹果公司在2019年初曾要求一些重要的供应商就将产能转移到越南和印度等其他亚洲国家进行可行性研究。这些知情人士说，疫情已打乱了此类产能转移计划，因为严格的国际旅行控制令苹果公司难以为转移装配线做好妥善准备。