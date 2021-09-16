恒大雷引爆内房股遭“血洗” 港股再演“黑周四”

香港股市今天再度上演黑色星期四，新一轮监管冲击波下本已十分颓弱的港股跌势加剧收于十个月低位，恒大风波一跃成为市场最新的风险关切焦点，内房股惨遭“血洗”狂泻不止，科技股也尚未有见底迹象，阿里巴巴再创新低，澳门博彩股遭洗仓蒸发逾千亿港元市值后跌势不歇。

据路透社报道，恒生指数今天收跌1.5%，至24,667.85点，为去年11月2日以来最低收盘价；恒生国企指数也收挫1.5%。

内房股首当其冲，跌势堪比疾风骤雨，恒生中国内地地产指数午后一度狂泻7.7%至逾四年低位，收跌6.6%，此前已连续三个交易日下跌，周二和周三分别重挫5.1%和3.4%。融创中国跌超11%，碧桂园、世茂集团和龙光集团跌幅介于7.2至10.5%。

恒大系四家公司集体重挫。中国恒大一度跳水超10%，摸至近十年新低，后收跌6.4%；恒大汽车盘中崩跌18.6%后收挫11.3%，恒大物业及恒腾网络分别收低3.5%和3%。

A股方面，新城控股、金地集团、保利地产和万科A股跌幅介于2.7至7.9%，沪深300地产指数挫3.2%。

路透社引述行业资深研究人士王剑辉说：“恒大对市场的影响还是比较显著的，毕竟作为头部的企业，它的问题不光显示出这可能是一个行业整体系统性的问题，同时也显示出地产和金融机构互相传染的风险可能带来的冲击。”

王剑辉也说：“对于股票市场而言最显著的冲击，就是通过信用危机会延伸出对流动性的影响，一旦这种影响不加调控的话，可能就会有某种传染的危险，它可能传染到整个金融市场。”

标普全球评级周三下调中国恒大集团及其子公司评级至“CC”，因为该公司的流动性似乎已枯竭。中诚信国际将恒大地产集团主体信用等级由AA调降至A，并将其继续列入可能降级的观察名单。

据报道，对地产有风险敞口的银行板块近期也在明显走弱，沪深300银行指数今天收跌1%，且已连跌四个交易日，周二更是重挫2.8%。恒生金融业指数跌1.2%，也已连跌四日。

“恒大就是接下来最大的雷咯，接下来未知数还比较多，银行地产肯定是看空的”，华南一投资人士表示。

全球主要投资管理公司之一--联博的分析师Hua Cheng和Ian Chen近期在报告中表示，尽管恒大及其同行都没有系统重要性，但中国的房地产行业整体却有，房地产开发商及其依赖的行业，如重型设备和建筑材料供应商，总债务为101万亿元人民币，相当于中国金融体系的35%，也相当于中国GDP的100%。

“因此，虽然个别房地产开发商可能会被允许违约或倒闭，但中国当局很可能会采取措施确保对该行业的影响有限。我们的分析表明，当该行业的状况开始从轻度压力（违约率为4%）转变为中等压力（10%）时，政府将进行干预。”

继中诚信国际周三调降主体信用等级后，中国恒大地产集团今天在沪深交易所同时公告称，公司目前所有存续的公司债券自9月16日开市起停牌一个交易日，于9月17日开市起复牌，复牌之日起上述债券交易方式发生调整。

高盛周三在一份报告中表示，中国恒大集团债务危机可能对更广泛的中国房地产行业构成外溢风险。摩根大通在一份报告中表示，随着最近的事件加速向下行方向发展，政府需要采取更多行动，以防止潜在的溢出效应。

阖木资管总经理曲星海表示，所有的金融危机都是在债务。恒大现在显然也是债务危机，就是资金链断了，如果国家不出手的话，它有可能会蔓延。

曲星海说：“原来大家认为的排名前十的房地产企业都是安全的，它们有融资的优势，但是显然现在看来不管是排名前十还是前三，只要不是国资，大家都不放心。”

据路透社报道，不到一周时间，融创中国跌幅已经超过26%，如果没有意外，这将成为融创上市以来表现最黯淡的一周；碧桂园本周跌幅也超过了20%，而富力地产则已跌至2008年金融危机以来的最低水位。

在今年一系列强力楼市调控重拳下，8月中国房地产市场已是寒风瑟瑟：70城房价环比涨势跌至年内新低，二手房市场更是骤然降温，环比下行城市个数升至近两年高位；当月房地产投资同比几乎停滞不前，而销售面积跌幅近两成或预示着房企资金链紧张局面还会继续恶化。

惠誉评级在中国全资拥有的在岸信用评级公司--惠誉博华今天发表报告称，中国大陆监管层对债务规模的强管控，以及销售降温，削弱了房地产企业的现金流和流动性，预计这一局面仍将持续。

“（恒大）这个事情现在只能看怎么来解决了，如果说是因为它崩了，可能把中国经济也带崩了，那还没有这么夸张，毕竟它的杠杆还没有放到那么大，房子还在，只不过现在这个流动性的问题怎么来解决？”群益证券研究部经理胡嘉铭表示。

“对这个事情，外面的担忧比国内（投资者的）担忧要大的多。但如果在国内时间待的久了，这个事情就不会想的那么负面。这个事情肯定是不利的，但也不至于坏到说整个经济要受它影响更加大。”胡嘉铭说。

另一方面，近期港股消息面上压力不断，周末中国新一轮的监管措施重创了科技板块，恒生科技指数连跌四日，本周跌幅接近8%。互联网巨头腾讯控股和阿里巴巴走势孱弱，连续的回购未能有效提振腾讯，而阿里巴巴港股今日盘中再创新低。

国信证券（香港）分析师程嘉伟在报告中表示，投资者对监管消息仍然敏感，即使整体科企中报显示财务上没受反垄断或不正当竞争法规影响，但中报期为科技股带来的蜜月期似乎已完结。

阿里巴巴今日一度跌3.2%至149.1港元的纪录新低，本周跌幅几近一成；其他“阿里系”公司也遭拖累，阿里健康本周重挫16.7%，阿里影业跌9.4%，而众安在线跌幅亦超过一成。

中国国家互联网信息办公室周三发布最新意见，要求网站平台加强账号规范管理，严格落实真实身份信息登记相关要求，并严格分类分级；还要加大违法违规账号处置力度，建立黑名单账号数据库，严防违法违规账号转世，全面清理“僵屍号”“空壳号”。

此前，中共中央办公厅、中国国务院办公厅联合印发“关于加强网络文明建设的意见”，要求深入推进“清朗”、“净网”系列专项行动，深化打击网络违法犯罪，深化公众账号、直播带货、知识问答等领域不文明问题治理，开展互联网领域虚假信息治理。

与民生密切相关的医疗板块未能在下跌中幸免，恒生医疗保健业指数今日挫1.9%，此前中国审议通过“十四五”（2021至2025年）全民医疗保障规划，要推进医保与医药协同改革，继续实施药品、高值医用耗材集中带量采购。

集中带量采购也让万亿药品耗材市场迎来大考。昨日国家医保局组织开展人工关节集中带量采购，平均降价82%；去年展开的冠状动脉支架集中带量采购，则令支架均价从万元降至千元以下。

持续不断的监管忧虑令情绪尤为脆弱，市场局部的恐慌放大，澳门博彩股周三遭遇洗仓暴跌逾20至30%并抺去共1400亿港元市值后，今天依然跌势未止，其中金沙中国收跌8%再创自2011年10月以来新低。

另一家“过江龙”永利澳门收挫4.7%，属“地头龙”的银河娱乐和已故赌王何鸿燊女儿何超琼坐阵的美高梅中国午后抹去早盘反弹涨幅略微收低，澳博与新濠国际分别跌逾3.9%及0.8%。

上述六家上市公司为澳门六大赌牌牌主，本次“股灾”由澳门启动修改博彩法工作引发，市场担忧政府将收紧行业监管，并有可能影响明年续牌事宜。