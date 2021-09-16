中国正式申请加入CPTPP

中国商务部部长王文涛今天向《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）保存方新西兰贸易与出口增长部长奥康纳提交了中国正式申请加入CPTPP的书面信函。

中国商务部网站今晚10时发布上述消息，并称两国部长还举行了电话会议，就中方正式申请加入的有关后续工作进行了沟通。

去年11月20日，中国国家主席习近平曾在亚太经合组织峰会（APEC）上表态，中国将积极考虑加入CPTPP。

中国国务委员兼外长王毅本周一（13日）到访新加坡，并与新加坡外长维文会面。根据新加坡外交部文告，中国对CPTPP表达兴趣，对此维文表示欢迎。

境外媒体多维解读，身为成员国之一的新加坡外交部称，“新方对中国加入CPTPP表示兴趣”。这一表态意味着自北京宣布加入CPTPP意向10个月后，新加坡已经在CPTPP签约的11国中，最先表达对北京的接纳。该报道认为，随着王毅在新加坡取得突破，中国也在化解被CPTPP排斥的局面。

CPTPP是目前全球标准最高的自由贸易协定。

它的前身是《跨太平洋伙伴关系协定（TPP）》，最初由智利、新加坡、新西兰、文莱在2005年发起。美国在2008年宣布加入谈判后逐渐占据主导，加入谈判的国家随后扩展至12个。不过，美国前任总统特朗普2017年1月上台后，便以“美国优先”为由签署行政命令退出TPP。同年11月，TPP改为CPTPP，同时把22条由美国主张但他国多反对的条文冻结。