白宫官员称美国不会回到TPP

美国官员在中国申请加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）后称，美国不会加入最初的《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）设计架构，并正与盟友一起应对中国的强制贸易行为。

据美国之音今天（17日）报道，白宫国安会发言人在答复关于总统拜登是否打算回到该协定的提问时，做出上述回应。

至于美国是否会担忧中国加入CPTPP之后，会加大对亚洲国家的影响力，美国国安会官员告诉美国之音，这交由CPTPP的会员国来评估。

国安会官员称，美国正在检视广泛的选项来打造更加坚强的印太地区经济关系，并承诺在该区域增强贸易与投资，以促进高薪美国工作、高标准以及供应链弹性的方式，并提供相同福利给美国的印太伙伴。

这名官员也说：“我们正在与伙伴跟盟友们合作，来确保公平性，包括竞争、实践，与贸易，并且对抗中国非市场性的贸易行为，包括使用经济胁迫，并确保贸易规则并非由中国制定。”

中国商务部公布，中国商务部部长王文涛昨天向CPTPP（中国称《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》）保存方，即负责行政与文件事宜的新西兰贸易与出口增长部长奥康纳，提交了中国正式申请加入CPTPP的书面信函。

去年11月，中国与亚细安10国以及日本、韩国、澳大利亚和新西兰共同签署《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的五天后，中国国家主席习近平在亚太经合组织峰会上表态，中国将积极考虑加入CPTPP。

中国要加入CPTPP，必须获得现有签署国一致接纳，而中国的“入群”申请是否会因地缘政治而碰壁备受关注。

2018年签署的CPTPP目前有11个成员国，包括澳大利亚、文莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、秘鲁、新西兰、新加坡和越南。

彭博社早前引述知情人士称，中国已与来自澳洲、新西兰、马来西亚等国的官员，就CPTPP相关细节举行过技术性会谈。

另据港媒香港01分析，中国国务委员兼外交部长王毅近期在新加坡的访问，为中国化解被CPTPP排斥的局面取得突破，新加坡在签约国中最先表达了对北京的接纳。

王毅本月13日至14日访问新加坡。据新加坡外交部13日晚发布的文告，外交部长维文医生当天与王毅会晤时，对中国对于CPTPP的兴趣表示欢迎。李显龙总理隔天在会见王毅后，在面簿发文形容，两人进行了“富有成果与坦率”的讨论。

CPTPP的前身是美国主导的《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP），奥巴马时期美国力推TPP的目的之一，是制定高标准国际经贸规则，把中国排除在亚太主流贸易圈外。不过，他的继任者特朗普在2017年宣布“退群”。该贸易协定之后由日本牵头修订、重新命名。