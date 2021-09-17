上海法院悬赏2100万抓山西前首富

上海市第一中级人民法院发布执行悬赏公告，被执行人包括山西前首富李兆会，根据悬赏公告，举报人最高可获2100余万元（人民币，约438万新元）奖励。

据千龙网报道，公告显示，该院执行的美锦能源集团有限公司与上海海博鑫惠国际贸易有限公司、李兆会追偿权纠纷一案，上海海博鑫惠国际贸易有限公司应支付美锦能源集团有限公司人民币2亿1622万8263元和利息，李兆会对上述付款义务中未清偿部分承担四分之一的连带清偿责任。

公告称，因被执行人至今未履行生效法律文书确定的义务，为切实维护权利人的合法权益，根据申请执行人美锦能源集团有限公司的申请，依照相关法律规定，现向社会公开发布执行悬赏公告。执行悬赏期限为一年，自2021年9月10日起至2022年9月9日止。

公告称，举报人提供李兆会下落并成功找到李兆会，美锦能源集团有限公司承诺奖励举报人人民币10万元，奖励金额在找到李兆会之日起三个工作日向举报人支付；举报人提供真实有效且本院尚未掌握的被执行人名下财产线索，一旦查明属实、具备执行条件并实际执行到位，美锦能源集团有限公司承诺按实际执行到位金额的10%予以奖赏。

公开资料显示，李兆会为前山西首富，2003年1月，李兆会从父亲李海仓手里接手海鑫钢铁集团，担任集团董事长兼总经理。2017年12月，上海高级人民法院网消息，李兆会因不履行法律文书确定的义务，被限制出境。中国裁判文书网显示，2017年，李兆会陷入涉及总计2.16亿元的追偿权纠纷案，被列为失信人。李兆会目前下落不明。