樊纲批房企高杠杆：缺乏敬畏之心

中国经济体制改革研究会副会长、国民经济研究所所长樊纲指出，中国房地产企业用高杠杆进行急速扩张，对市场没有敬畏之心。

据中新经纬报道，在16日举行的2021博鳌房地产论坛上，樊纲指出，房地产行业问题，企业非理性的因素占比较大，“过去企业在市场较好的时候，赚了一些钱，就以为自己可以呼风唤雨，可以用高杠杆进行急速扩张。对市场没有一种敬畏之心，产生很多问题。”

樊纲称，企业对市场缺少一种敬畏之心，不切实际的幻想越大，造成的后果可能会越严重。因此发现问题就要及早解决，风险造成的影响才会控制在比较小的范围内。

他提出，要想解决问题，则需要“软着陆化解风险，增供给抑制房价”。软着陆不会给其它行业造成太大震动，不会产生过度的调整。

樊纲认为，当房屋价格上涨时迅速控制供给，减少供给侧贷款，容易出现两方面的问题，一是减少供给无法抑制价格上涨，二是要思考如何在坚持房住不炒原则的同时解决住房问题。“你不能让大家都不去发展房地产，住房需求如何满足，这是我们实际的问题。”

尽管中国住房自有率一直保持较高水平，但在城市化进程当中，人口迁移会产生相应的迁移性需求。“特别是现在到大城市群的迁移性需求，这个需求一定是有区域差异的，冷热不均，一定是有的地方价格下降，有的地方价格上涨，怎么满足这样的需求仍然是我们的问题。”樊纲表示。