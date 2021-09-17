拼多多黄峥财富缩水280亿美元 损失全球最多

中国电商拼多多联合创始人黄峥今年损失财富280亿美元（约377亿新元），比世界上任何人都要多。

据彭博社报道，拼多多股价在中国对互联网巨头的整顿中大跌后，彭博亿万富豪指数显示，黄峥的身家已经缩水约280亿美元。

黄峥由此成为该指数500位富豪中损失最重的一位，甚至远远超过在累累负债中挣扎的恒大主席许家印，后者财富减少了150多亿美元。

彭博社的报道称，这是中国政府提出实现“共同富裕”并整顿互联网企业以来，中国亿万富豪阶层命运转变的最鲜明例证。拼多多股价今年以来的跌幅超过阿里巴巴和腾讯控股。

光大新鸿基在香港的证券策略师伍礼贤说，跟阿里巴巴和腾讯等拥有成熟盈利模式的同行相比，拼多多更容易受到打整顿的冲击，“这是它股价表现落后于其它科技公司的主要原因”。

拼多多的代表没有回复寻求评论的请求。

拼多多市值曾达到1780亿美元的峰值，后降至约1240亿美元。该公司上个月报告了上市后首次录得季度净利。

现如今身家350亿美元的黄峥继去年卸任拼多多首席执行官后又在今年3月辞任了董事长一职。

彭博指数还显示，今年净值损失最大的10位亿万富豪中有六位来自中国。其中包括农夫山泉的董事长钟晱晱，他损失了180亿美元。恒大集团的许家印也榜上有名。

阿里巴巴联合创始人马云今年财富缩水67亿美元，腾讯的马化腾损失了98亿美元。