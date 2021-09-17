欧盟公布印太战略 中国：持续密切关注

欧盟当地时间16日发表印太战略文件，表示将在七大领域加强与地区国家合作，为地区稳定、安全等发展作出贡献。中国驻欧盟使团回应称：“是要合作，还是对抗，我们会持续密切关注”。

综合欧盟官网与德国之声报道，印太战略文件涉及的七大领域包括贸易、气候变化、海洋治理、数字科技、基础设施建设、安全和防卫、健康卫生。

欧盟指出，国家合作要以符合民主、法治、人权和国际法原则的方式，为地区稳定、安全、繁荣、可持续发展作出贡献。

欧盟称，印太地区与欧盟高度互联，欧盟已经是印太地区最大的投资者、主要的发展合作伙伴和最大的贸易伙伴之一。但该地区面前面临激烈的地缘政治竞争，加剧了贸易和供应链以及技术、政治和安全领域的紧张局势。

欧盟官网发表了关于印太战略的问答内容，在“印太战略是否针对中国”的问题下，欧盟称，欧盟对该地区的态度是合作而非对抗，“将寻求与中国的多方面接触”，促进为共同挑战寻找解决方案，在共同关心的问题上进行合作，并鼓励中国在一个和平繁荣的印太地区发挥自己的作用。

中国驻欧盟使团官网今天以答记者问的形式回应：“突出意识形态，挑动地区局势，搞排他性的小圈子，与地区国家求和平、谋发展、促合作的意愿和时代潮流相悖，注定不会成功。是要合作，还是对抗，我们会持续密切关注。欧方只有切实尊重本地区国家意愿和不同发展模式，真正坚持平等、包容、合作，才能为亚太地区稳定与繁荣作出贡献。”