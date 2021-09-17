欧议会通过《新欧中战略报告》 中国坚决反对

欧洲议会于当地时间周二至周三的全体会议上，就欧洲外交委员会提出的对华新战略报告进行讨论与表决。昨天公布的结果显示，议会以570票赞成、61票反对以及40票弃权通过《新欧中战略报告》。中国驻欧盟使团对报告表示坚决反对。

据德国之声报道，负责这项报告案的比利时籍欧洲议员博特曼诗（Hilde Vautmans）在投票结束后说：“我们在与中国打交道时不能天真。中国是重要贸易伙伴，同时也是制度竞争对手，对我们的生活方式和自由世界秩序构成挑战。经济利益不该使我们对中国共产党野心勃勃的政治议程、日益强硬的外交政策以及对新疆和香港的打压视而不见。”

她强调：“我们必须通过在贸易、数字安全、国防等领域取得欧洲战略自主权，来捍卫我们的价值观和利益。”

报告内容概述了欧盟应制定对华新战略的六大支柱，包括合作应对全球挑战、重视国际规范和人权、识别风险和脆弱性、与志同道合伙伴建立伙伴关系、强化战略自主并捍卫欧洲的利益及价值观。

报告建议中欧继续合作应对一系列全球挑战，例如人权、气候变化、核裁军、全球健康危及以及多变组织改革，同时提出对系统性侵犯人权的担忧。欧洲议会议员呼吁欧盟与中国合作，透过风险和预警系统提升对可能演变为大流行的传染病的应对力，同时也要求中国允许对新冠疫情起源进行独立调查。

中国驻欧盟使团官网昨天以答记者问的形式回应称，该报告一方面认为中国是欧盟的“合作和谈判伙伴”，另一方面大幅渲染意识形态和价值观差异，突出中欧是“制度性对手”，“这种说法无益于改善和发展中欧关系，我们不能认同。”

驻欧盟使团称，特别是报告妄评中国的政治、经济、社会和外交政策，基于偏见和谎言对涉港、涉疆、台湾等问题指手画脚，粗暴干涉了中国内政，违背了国际关系基本准则和欧方在有关问题上的承诺，中方对此表示坚决反对。