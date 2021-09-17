中国汽车芯片短缺 经销商回购二手车

汽车缺芯引发的连锁反应已经传导给了二手车。中国江苏、福建、南京、山东、天津、四川等多个地区的豪华车企部分4s店均推出了以开票价回收二手车的活动。

据第一财经报道，宝马品牌经销商成都宝悦汽车有限公司9月15日在其官方微信公众号中推送的一条消息就显示：“符合准新车车况，我们以当时开票价回收你的爱车。”另一家宝马经销商在其海报中写道，如果无事故、无结构损失，经检验后可享发票价回购。

记者了解到，二手车高价回收只是部分豪华车经销商的行为，一些车源相对充足且新车价格仍有优惠的豪华车经销商并未参与。而从此轮高价回收二手车活动来看，经销商对车况的要求较为严格，同时对车型有一定的要求。以发票价格回收的二手车多为当前热销车型，同时也是新车车源较为紧张的车型。

经销商之所以罕见地以发票价回购二手车，原因是汽车芯片短缺导致部分二手车价格大幅上涨，甚至出现了二手车价格比新车还贵的“价格倒挂”现象。

奔驰官方授权的某4S店二手车经理张先生透露：“受芯片短缺影响，奔驰车源紧张，新车的价格基本没有优惠了，有些车不仅要原价卖，还要搭售装潢产品。二手车的价格也跟着大幅上涨，所以即便高价回收我们也能赚钱。等产能上来了，新车多了，二手车高价回收的活动就取消了，目前还在推广。”

另一家豪华品牌经销商告诉记者，在芯片紧张之前，豪华品牌多个车型在终端价格上都有折扣，“前两年的车让价15个点以上，我们按照发票价收回来，以新车指导价卖掉，利润也有一万多。”

他透露，经销商高价回收二手车面临着一定的风险，如果收车的数量较多，而短期内新车产量增长，二手车的销售就会受到影响。如果卖不出去，高价回收的二手车就要降价出售。不过多家车企和芯片厂预测，芯片短缺的情况会持续到2022年。这意味着，新车车源紧张的情况短期内或许无法有效缓解。

中国汽车流通协会副秘书长郎学红指出：“原来车的价格是裸车加购置税的，消费者购买二手车就省了购置税的价格，相当于降了约10%的价格。”

记者注意到，自去年汽车芯片短缺发生以来，中国国内二手车交易量增幅明显优于新车情况。根据商务部发布的数据，今年1至8月，中国二手车交易量1139.2万辆，同比增长40.4%，二手车与新车交易量之间的比例达到0.83，继续创新高。

