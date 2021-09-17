调查：智能化体验为中国购车者最看重因素

市场研究机构君迪（J.D.Power）周五发布的中国新车购买意向研究显示，未来半年有意购车的人士中，近四分之一把智能化体验作为最重要的购车决策因素。

据路透社报道，君迪已连续第13年发布该项意向研究，结果发现，中国消费者对于智能化配置的需求高涨。在影响购车决策的七要素中，汽车智能化体验占据了14%的权重，且有24%的意向购车者认为汽车的智能化体验是其最重要的购车考虑因素。同时，研究也发现，缺乏新技术或科技感已成为潜客人群第三大购车顾虑。

君迪中国区联合研究总经理王庆华说：“在智能化的浪潮下，车辆的科技感已经成为消费者购车时的重要考虑因素。厂商应把消费者的需求放在首位，在产品设计时把消费者需求较高的基础科技功能作为标准配置。”

研究并发现，“95后”女性考虑购买新能源汽车的比例最高，30至40岁的男性对国际品牌燃油车的购买意向更高。

在品牌影响力方面，2021年行业平均的品牌影响力得分是621分，比去年提高10分。豪华车市场的品牌影响力得分为629分，比去年高20分。

豪华车市场中，宝马（682分）位居豪华车品牌影响力第一，奥迪（678分）和奔驰（657分）分列第二和第三。主流车市场中，一汽-大众（680分）获得主流车品牌影响力第一，上汽大众（679分）和一汽丰田（673分）排名第二和第三。