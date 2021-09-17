消息：恒大向投资者提供物业购置折扣

知情人士透露，正在努力留存现金的中国恒大集团计划本月允许投资者和员工折价购买该公司物业资产，以偿还数十亿美元逾期的理财投资产品。

据彭博社报道，两名在周四内部电话会议上获知此事的恒大员工透露，对于选择折价购买物业而不是现金兑付的投资者，恒大将在9月30日前安排一次在线的房地产活动。这两位知情人士拒绝透露姓名。恒大没有回复相关置评请求。

对于寻求获得兑付的愤怒的投资者，负债累累的恒大试图将打折出售物业资产作为三个兑付方案中的首选。年化收益率高达13％的理财产品是资金紧张的恒大的避雷针，在这种原本被视为安全的投资产品出现了亏损甚至逾期付款后，投资者和恒大员工纷纷提出抗议，中国各地针对恒大的抗议活动可能影响中央政府的救助决定，因为北京将维持社会稳定作为第一要务。

彭博此前援引恒大财富总经理杜亮的话报导，中国有超过7万人购买了恒大的理财产品。财新称，目前到期理财品达到400亿元人民币（83.37亿新元）左右。

为了引导投资者放弃现金兑付方案，恒大正在大幅提高物业出售的折扣力度。住宅单位、商铺和车位的折价幅度分别达到了28%、46%和52%。不过折扣后的价格不得低于地方政府规定的底价。据悉上述折价措施属于自愿性兑付方案的一种。

新计划最早在周一浮出水面，其细节似乎是有利于大投资者的。据上述知情人士透露，投资者可以按每50万元人民币的投资获得一个代币用于竞购理想的物业，所获代币越多，约有可能购得青睐的资产。

按照现金兑付方案，投资者可以选择每个季度兑付10％的本息，意味着需要两年半内才能得到全额偿还。 根据周一公布的修订后计划，理财产品投资者还可以选择以理财额度冲抵购房尾款。

恒大还通过以房产兑付的方式与一些企业合作伙伴解决了还款问题。

为恒大提供新房代理销售服务的世联行周五公告，已与恒大就部分应收款项达成抵房解决方案。恒大的油漆承包商之一三棵树9月初同意，从恒大旗下公司接收三个未完成的项目，这些项目计划最迟在2024年完成。它已经着手处置其中一些房产。