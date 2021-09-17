新华社：美英澳赤裸裸搞核扩散对世界极不负责

美国、英国和澳大利亚15日宣布成立新的三边安全伙伴关系，美英将以技术转移支持澳洲自制核动力潜舰。中国官媒新华社对此评论称，美英澳赤裸裸搞核扩散，对世界极不负责。

新华社称，防止核武器扩散和核技术扩散，是《不扩散核武器条约》的宗旨和缔约国履约应尽的核心义务。美、英作为核武器国家，却向澳大利亚这样的无核武器国家出口高度敏感的核潜艇技术，对其发展军用核技术公然扶持，显然会造成核材料和核技术的扩散，对于朝鲜半岛核问题和伊朗核问题等热点问题的解决将造成严重的负面影响。

新华社评论称，一直以来，美国对某些盟友拥有核武器视而不见，却对另一些国家的民用核项目揪住不放。事实再次证明，美英在核出口问题上采取的是“双重标准”，并将核出口作为地缘政治博弈的工具。

新华社的评论指，澳大利亚口口声声说“不会寻求拥有核武器或建立民用核能力”，却引进具有战略军事价值的核潜艇技术，其行动哪里有恪守核不扩散承诺的诚意？澳方一而再、再而三给地区安全局势增加不稳定因素。如澳知名战略学家休·怀特所警告，澳大利亚是在冒险，这进一步放大了地区正出现“新冷战”危险的信号。

新华社称，美英澳一面赤裸裸搞核扩散，一面又声称要维护“基于规则的国际秩序”、保护所谓“共同价值观”。事实充分证明，所谓“共同价值观”不过是粉饰其大搞“小圈子”政治、煽动集团冲突对抗的幌子。美英澳言行不一、肆行“双标”、漠视义务，狭隘的地缘政治观念暴露无遗，其卑劣意图违背时代潮流，不得人心，注定失败。