张亚中称蔡英文赢选举完全因对手太弱

国民党主席候选人、孙文学校校长张亚中今天（17日）接受网络直播节目专访时痛批台湾总统蔡英文“德不配位”、“连县市长的水准都不够格”。他并称，蔡英文能够赢得选举，完全是因为对手太弱。

据《自由时报》报道，张亚中说，国民党20年来政治思想与灵魂都已经被掏空，在宫廷文化下，只要面对比自己大一等级，就乖乖听话，而且看到美国，腿就软了下去，在蒋经国离开后，国民党里面已没有战将，没有大战略与大思想，“如何与民进党斗？一些不长进的国民党员，只会学民进党。”

张亚中批评蔡英文没有担任领导人的高度与能力，而且经常精神恍惚，没有中心思想，既不清楚论文争议，面对重大政策时，会被外界把持，只是因缘际会下当上总统，在他的眼中，蔡英文是非常好击败的领导人。

张亚中说，美国把台湾当筹码在玩，美中相斗，美国先前打香港牌、新疆牌，在打不下去之后，现在就只剩下台湾牌可打，民进党是全东亚地区最愿意配合美国的政党，“美国叫我们吃莱猪，就吃莱猪，要买武器也是最贵的。”

他强调，如果驻美代表处更名成功，台湾绝对不会有好日子过，因为两只大象打架，旁边的小动物就被压死，他并说，没有邦交没关系，就好好做实质外交，把两岸人民关系搞好，如果两岸关系不改善，台美关系就只是一种畸型的关系。