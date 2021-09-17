横琴粤澳深度合作区组织架构和机构领导名单公布

横琴粤澳深度合作区组织架构、机构领导名单，以及各工作机构职责今天正式公布。

据中国央视新闻报道，合作区管理委员会下设执行委员会和秘书处（与执行委员会合署办公），执行委员会下设行政事务局、法律事务局、经济发展局、金融发展局、商事服务局、财政局、统计局、城市规划和建设局、民生事务局等九个局。

合作区管理委员会由粤澳双方联合组建，统筹决定合作区重大规划、重大政策、重大项目和重要人事任免等。合作区主任由中共广东省委副书记、省政府省长马兴瑞，澳门特别行政区行政长官贺一诚共同担任；常务副主任为澳门特别行政区政府行政法务司司长张永春，副主任为广东省委常委、省政府常务副省长林克庆，广东省政府副省长张新，广东省珠海市委书记郭永航，澳门特别行政区政府保安司司长黄少泽，澳门特别行政区政府社会文化司司长欧阳瑜；秘书长为广东省政府横琴办主任聂新平，澳门特别行政区政府经济财政司司长李伟农。

合作区执行委员会是承担合作区经济和民生管理职能的法定机构，依法履行国际推介、招商引资、产业导入、土地开发、项目建设、民生管理等相关行政管理和公共服务职能，负责合作区具体开发建设工作。执委会下设的九个工作机构，可依法对外行使职权，承担法律责任。合作区执行委员会主任由澳门特别行政区政府经济财政司司长李伟农担任，副主任为聂新平、符永革、牛敬、许丽芳、苏崑、吴子健。