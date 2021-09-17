陈诗龙：四川可利用我国战略位置合作实现双循环

四川企业可以利用新加坡在世界主要贸易、航运航空线上的战略位置以及繁荣的贸易生态系统、发达的基础设施和密集自由的贸易网络与主要国际市场开展合作，以达到中国提出的双循环战略目标。

我国人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生今天以新方联合主席的身份出席新加坡—四川贸易与投资委员会（新川贸投委）第22次线上会议时提出上述建议。他说，冠病疫情表明保持边境、贸易联系和供应链开放的重要性。新加坡当前的重点是安全重新开放经济，建设一个可持续和有韧性的未来；我国目前也正在不断调整战略，以保护民众生命和保障生计。

陈诗龙指出，中国提出的十四五规划中明确将双循环作为关键战略，重点发展以创新、国内消费和国际贸易联系为动力的经济，他认为，两地可以利用双方的战略位置深度合作来实现这一目标。

陈诗龙还说，中国也致力于在2060年前实现碳中和目标。随着四川的新型城镇化建设，两地还可在城市振兴、规划管理以及可持续发展方面共同合作，相互支持以实现打造绿色、智慧、宜居城市的发展愿景。

他说，新加坡在城市基础设施发展方面建立了强大的“硬件”能力，达到资源优化，同时也在不断创新解决方案这类软件能力，包括为区域和建筑注入活力的体验式设计。

今年接任新川贸投委川方顾问的四川省省长黄强在会上发表讲话时回应了陈诗龙的提议。他说，四川希望加强与国际城市的旅游合作，打造世界重要的旅游目的地，也希望双方增加旅游航班。在安全的前提下，积极鼓励尽快加开不受疫情影响的货运航班。

他也说，四川是西部陆海新通道主通道的重要起点省份，正打通距离出海口最近的铁路货运大通道，畅通丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路，这将提高新川两地间的物流贸易效率，促进产业链供应链的稳定畅通。

在城市建设方面，黄强指出，四川正在打造公园城市，而新加坡素有花园城市的美誉，他希望能把后者丰富的城市规划建设管理经验和治理模式引入四川。

黄强回忆十几年前访问新加坡时给他留下深刻印象的胡姬花（中国称兰花）公园，盛赞是“全世界最漂亮”，他透露此前和陈诗龙交谈时提议，可否考虑在成都共同开发建设一个包含新加坡品牌和中国品牌的胡姬花公园，相信会广受民众欢迎。