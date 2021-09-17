王毅吁中俄巴伊共同促进阿富汗局势平稳过渡

中国国务委员兼外长王毅呼吁，中国、俄罗斯、巴基斯坦、伊朗四国有必要加强沟通协作，发出一致声音，施加积极影响，为促进阿富汗局势平稳过渡发挥建设性作用。

据中国驻阿拉伯埃及共和国大使馆官网上的信息，当地时间16日，王毅在杜尚别同俄罗斯外长拉夫罗夫、巴基斯坦外长库雷希、伊朗外交部长助理穆萨维举行阿富汗问题四国外长非正式会议。

王毅说，当前阿富汗局势处在由乱及治的关键阶段。阿富汗战争虽已结束，但阿富汗问题仍未解决。强权政治、军事干涉和所谓“民主改造”是造成阿富汗目前局势的根源。美国及其盟友仓促撤离，又给阿富汗带来了新的问题。阿富汗新的政治架构尚未组建完成，民族、教派等矛盾错综复杂，局部冲突、民生困局等风险十分突出，未来发展存在不确定性。

王毅就下阶段四国涉阿协调合作提出五点建议：一是敦促美国切实履约担责。二是对阿富汗开展接触引导。三是防范安全风险外溢。四是推动各方形成援阿合力。五是助阿融入地区合作大潮。

王毅说，地区国家对阿富汗新政权的期待，概括起来主要有三点：包容、反恐、睦邻。只有具备这三个特征，阿富汗才能构筑长治久安的政治基础，地区国家特别是阿富汗邻国才能维护各自正当权益。“中方愿同俄罗斯、巴基斯坦、伊朗等地区国家加强协调，为阿富汗防乱维稳、制恐止暴与和平重建，推动本地区最终实现持久和平发挥建设性作用。”