中国第三季GDP增长或接近于零

一位顶尖的预测专家估计，中国严格的防疫措施意味着第三季度的经济活动可能与前三个月几乎持平，全年增长率可能会降至8%以下。

据彭博社报道，Market Securities LLP的首席经济学家巴罗（Christophe Barraud）说，中国经济在第三季度应该会大幅放缓，主要是由于疫情，还有对房地产的控制。巴罗是彭博去年排名第一的中国经济预测专家。

巴罗预测，7至9月期间比前三个月增长0.3%，彭博对经济学家的调查显示， 预估中值为1.1%。市场对中国2021年的经济增长的预估中值为8.4%，巴罗没有那么看好。

他说，应该接近8%，但风险偏向下行。 如果第四季度再有疫情爆发，预测值应该调到8%以下。中国政府制定了今年6%以上的增长目标。

巴罗是在月度数据显示中国经济8月急剧放缓之后做出上述预测，中国的零售销售和房地产营建均下滑。

从7月下旬起，中国针对旅行采取了新的更严厉限制措施，以遏制德尔塔变种病毒。

Barraud说，风险偏向下行，因为中国将继续对疫情实施零容忍政策，尤其是在2 月的冬季奥运会之前。

这位驻法国的经济学家表示，他目前最偏好的中国经济指标之一是每日国内航班数量。

他说，这是了解防疫限制措施之影响最可靠的数据。

中国计划10月18日发布第三季度GDP数据。第二季度GDP比2020年同期增长7.9%，环比增长1.3%。

