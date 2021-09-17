网约车订单下滑 行业仍面临大考

中国网约车8月订单量环比下降17.2%，网约车平台仍面临合规考验。

据第一财经报道，中国网约车监管信息交互平台9月17日发布8月份网约车行业运行基本情况。数据显示，8月全国网约车监管信息交互平台共收到订单信息64321.5万单，受疫情、汛期等因素影响，环比下降17.2%，8月订单量超过30万单的网约车平台共18家。

订单量超过30万单的平台中，少部分平台在8月订单出现了环比增长：如祺出行8月订单增长了6%，及时用车增长了113%，T3出行增长了66.8%，阳光出行增长了33.8%。

其余平台订单均有下滑，部分平台下滑惊人：伴个桔子、享道出行、首汽约车、滴滴出行、神州专车的订单环比分别下滑45.7%、25.1%、25%、21.1%、19.8%。受疫情、汛期以及竞争影响，8月网约车平台的订单环比波动较大，与7月的高歌猛进形成对比。7月数据显示，7月招招出行、及时用车、阳光出行、携华出行订单环比增长超100%。及时用车订单环比上升247.7%，携华出行订单环比上升173%，阳光出行订单环比上升127.4%。

除了订单波动，网约车平台面临的一大问题是合规化。从数据看，8月网约车平台（统计范围为订单量超过30万单的网约车平台）订单合规率超过70%的共有六家，分别是如祺出行、招招出行、享道出行、携华出行、及时用车、K9用车，合规率分别为89.2%、87.1%、75.2%、72.9%、70.8%、70.5%。合规率仍在50%以下的平台为首汽约车、万顺叫车、滴滴出行、帮邦行、美团打车、伴个桔子、花小猪出行，规率分别为49.2%、45.7%、41.9%、40.8%、30%、28.1%、27.2%。

此外，招招出行、携华出行、及时用车、曹操出行、万顺叫车、滴滴出行、花小猪出行的订单合规率环比出现上涨，其余平台合规率环比下降。

从监管层看，监管层对网约车合规问题将加强治理。中国交通运输部官方印发《关于维护公平竞争市场秩序加快推进网约车合规化的通知》要求，各地交通运输主管部门要督促网约车平台公司依法依规开展经营，加快网约车合规化进程。即日起，不得新接入不合规车辆和驾驶员，并加快清退不合规的驾驶员和车辆。对仍新接入不合规车辆和驾驶员的网约车平台公司，要依法依规查处，并将有关情况报至交通运输部。

交通运输部介绍，从2021年9月起，交通运输部将每月公布36个中心城市网约车合规率情况。对因许可办理拖延等问题导致符合条件的车辆和驾驶员未能合规化的城市，交通运输部将向社会公开城市名单。

交通运输部9月1日会同中央网信办、工业和信息化部等交通运输新业态协同监管部际联席会议成员单位，对T3出行、美团出行、曹操出行、高德、滴滴出行、首汽约车、嘀嗒出行、享道出行、如祺出行、阳光出行、万顺叫车等11家网约车平台公司进行联合约谈。

也有不少平台为了吸纳更多司机而主动违规。此前一位网约车司机介绍，选择该网约车平台是因为自己没有合规证件，一旦被交警处罚平台会给“报销”。还有网约车司机表示，“没有网约车资质的车辆和司机很多。”不少网约车司机表示自己只是阶段性的开网约车，因此没有相关资质。

