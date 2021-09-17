中国AI工程师年薪是研发人员两倍

专业人力资源机构中智咨询17日在沪发布的中国制造业2021年人力资本调研成果显示，2021年近半数制造企业人员编制扩张，智能制造人才缺口较大；2021年制造业平均调薪率为6.2%，智能制造调薪6.7%为各领域最高。

据中新社报道，调研结果显示，中国制造企业2021年上半年业绩达成情况较好，有50%的企业完成了全年业绩的一半以上。随着经营业绩好转，企业人才需求扩张，48%的制造企业2021年人员编制增加，近四成企业2021年下半年增加招聘量，企业招聘规模一般在300人以上。

从岗位需求来看，制造企业表示招聘需求最大的是技术人员和一线操作人员，招聘难度最大的是研发、数字化和销售人员，其中智能制造的人才缺口较大，如数据治理、架构师、数据工程师等、智能化工程师、机器人调试工程师等。数字化领域技术人才的薪酬涨幅最高，跳槽涨幅可达40%；工业互联网领域的人才需求不断增加，涨幅可达30%。

研发人员是技术创新的核心动力，2020年先进制造上市企业的研发人员占比为19.9%，高于全行业平均水平（17.3%）2.6个百分点，高于大制造业（15.9%）4个百分点。

除了研发人员配置外，先进制造业的研发费用投入也在不断提升，2020年研发投入占营业收入比例为7%，高于上市企业平均水平5.7%。

调研结果表明，随着智能制造和自动化技术的推进，企业对技能蓝领的需求明显上升，有41.3%的企业表示技能蓝领的用工数量增加。

参与调研企业中，76%的制造型企业将在2021年为员工调薪，相比2020年，这类企业占比上涨13%。从具体调薪水平来看，预计制造业平均调薪率6.2%，相比2020年的5.9%有所增长。从细化行业来看，智能制造领域2021年调薪率最高，2021年为6.7%，其次为电气设备领域为6.4%。

随着企业对高端数字化人才的需求持续增长，相关岗位薪酬也十分亮眼。如2021年AI工程师的年总现金收入中位数为39.6万元（人民币，下同，8.26万新元），而研发工程师为20.4万元，前者近乎后者的两倍。