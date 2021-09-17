台调查报告：“3+11”决策尚属妥适且符合程序

台湾立法院要求行政院提交的3+11决策调查报告今天出炉，内容指出，3+11加强版决策兼顾维持防疫及避免防疫疲劳，决策考量尚属妥适，并符合程序常规，且3+11加强版也比去年3+11基础版严格。

据台湾中央社报道，台湾行政院今天送交“国籍航空公司机组员3+11决策过程调查报告”到立法院。报告指出，调查小组成员由行政院秘书长李孟谚担任召集人，成员包含政委林万亿、吴泽成、罗秉成，和法务部次长陈明堂、经济部次长陈正祺、国发会副主委游建华等人。

台湾今年5月本土疫情爆发，外界归咎是从5+9（五天居家检疫，九天加强版自主健康管理）放宽至3+11（居家检疫三日，自主健康管理11日）导致。对此，调查报告除了补充今天行政院长苏贞昌专案报告内容外，也阐述决策的合理性及适法性。

调查报告提到，3+11加强版比去年的3+11基础版更为严格，包含外站管理以零接触方式进行，机上的全程防护多了用餐及休息时间区隔，并增加机组员专用厕所。

调查报告指出，3+11加强版返台检疫也较基础版更严格，包含增加三天居家检疫需加上检疫期满PCR采检阴性，并增加电子围篱和航空公司追踪及关怀，而台湾的机组员防疫管控机制，也较国际组织及多数地区更为严格。

此外，有关3+11加强版决策程序的适法性，调查报告指出，依据“中央流行疫情指挥中心实施办法”第四条规定，“本中心指挥官统一指挥、督导及协调各级政府机关、公营事业、后备军人组织、民间团体执行防疫工作”。

调查报告指出，指挥中心决策模式并非合议制，而是由指挥官听取、参酌各任务组、专家学者、相关部会建议及疫情资讯后，即可执行决策，较类似首长制，并非每次决策都须有正式会议或制作书面纪录始能执行。

调查报告指出，除了3+11决策外，指挥官曾决策过南非、印度旅游史旅客入境需集中检疫等决策，这些政策决定及讨论过程并未制作书面纪录，但并不影响决策有效性及适法性。

调查报告也提到，航空机组员防疫管控机制多次滚动式调整，整体防疫策略已趋完备，但机组员历经漫长抗疫期，仍可能出现个人防疫疲劳或染疫事件案例。

调查小组建议，指挥中心与交通主管机关，应持续积极实施各项查核与监控措施，课予航空公司管理责任，且对未落实管理责任的航空公司或违规机组员，依法执行裁罚处分。