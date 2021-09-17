中国政府据悉告诉港地产大亨：要守规矩回馈社会

消息人士透露，中国官员在今年的闭门会议上向香港地产大亨发出信号，应该守规矩，更要回馈社会。

据路透社报道，三位主要开发商和一位熟悉相关会谈的香港政府顾问透露，在今年的闭门会议上，中国官员传达了这一信息。北京目前正在采取更广泛的努力，使香港遵守国家安全法，而且更加“爱国”。

一位接近大陆官员的消息人士透露，他们被告知“游戏规则已经改变”。由于事属敏感性，该人士拒绝透露姓名。该人士补充说，中国政府不再愿意容忍“垄断行为”。

路透社评论说，对于香港的大型房地产公司来说，这将是一个重大转变。长期以来，这些公司在香港的混合政治制度下发挥了超强力量，帮助选择领导人，影响政府政策，并从土地拍卖制度中获益。该制度使供应保持紧张，房产价格也处于全球最高之列。

长实集团、恒基地产、新鸿基地产和新世界发展这四大开发商的庞大业务将其影响力进一步延伸到其他社会领域。例如，香港首富李嘉诚的帝国涉足房地产、超市、药店和公用事业。

前香港特首、现任中国全国政协副主席梁振英表示，由于大亨们与香港的经济和政治关系如此密切，北京很难将他们完全排除在外。

梁振英告诉记者：“他们是我们的政治经济生态中的一个重要组成部分，所以我们需要谨慎，我认为我们需要审慎行事，不要一竿子打翻一船人。”

一些中国官员和国家媒体责怪香港大亨们未能阻止2019年的反政府抗议活动，他们表示涨到天上去的高房价是这些抗议活动的根源。

这一新指令标志着中国政府与香港大亨们之间权力博弈的转折点，地产大亨曾对香港的政治领导层竞选有着决定性的影响力。

亚洲地产控股(香港)有限公司董事长、中国山西省政协常委蔡志忠说：“现在的重点是对国家的贡献；这不是香港传统商界习以为常的那样了。”

新鸿基地产表示对香港的未来有信心，并将继续在香港和内地城市投资。恒基地产和新世界发展不愿发表评论。而长实则没有回应评论请求。李嘉诚也没有回应置评请求。