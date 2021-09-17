日副相麻生等质疑中国申请入CPTPP "这是认真的吗？”

针对中国昨天正式提出要加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP），日本副首相兼财务大臣麻生太郎立即表达质疑，在今天的记者会上反问：“以目前中国的情况，它真的能加入吗？”

综合联合新闻网、日本每日新闻报道，麻生今天在内阁会议后的例行记者会上提到中国申请加入CPTPP时说：“如果你仔细研读CPTPP入会内容就会看到，对国有企业等课题有很详细的规定。就接受方11国来看，中国遵守这些规则吗？这是认真的吗？”

报道认为，麻生的发言显示，主导CPTPP的日本政府立场明确，即中国要加入CPTPP谈判的前提条件是必须遵守高水准的规范。

日本政府发言人、内阁官房长官加藤胜信也在例行记者会中表示，有必要确认中国是否真的已做好符合加入CPTPP高规格的准备。换言之，有必要确认中国是否做好国内制度改革，达到高水准交易自由化及数据流通透明化等CPTPP的加入标准。

日本经济产业大臣梶山弘志表示，CPTPP不是只要提出申请就能加入的。例如，在劳工集体谈判权和强制劳动等问题，必须做到不能有令人存疑之处。对于中国补助国有企业以及政府採购透明性等，会员国必须进行讨论。

外长茂木敏充表示，将与其他CPTPP成员国详细讨论，从战略的观点检讨应对。他认为，应该会先处理英国的加入申请。

CPTPP是目前全球标准最高的自由贸易协定，不仅涉及商品关税，也旨于促进服务与投资的自由化，透过制定电子商务和智慧财产等规则，以期振兴贸易，新加入者必须经既有的11个会员国一致同意，才能加入。

它的前身是《跨太平洋伙伴关系协定（TPP）》，最初由智利、新加坡、新西兰、文莱在2005年发起。美国在2008年宣布加入谈判后逐渐占据主导，加入谈判的国家随后扩展至12个。不过，美国前任总统特朗普2017年1月上台后，便以“美国优先”为由签署行政命令退出TPP。同年11月，以日本为首的11个国将此协定改为CPTPP，同时把22条由美国主张但他国多反对的条文冻结。

CPTPP在2018年12月30日生效，签署国包括日本、加拿大、澳洲、纽西兰、新加坡、马来西亚、越南、汶莱、墨西哥、智利及秘鲁等11国。日本今年是轮值主席国。这11国约5亿人口，生产总额11万亿美元，约占全球GDP的13.1%。