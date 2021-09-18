中国民政部称离婚冷静期实施效果很好遭网民群嘲

中国民政部副部长詹成付昨天在说，离婚冷静期实施以来减少很多冲动型离婚，社会效果非常好。

根据中新社报道，詹成付在中国国务院新闻办公室发布会上表示，现在中国每年约有一千万对新人步入婚姻殿堂，步入婚姻殿堂的每一个人都期盼自己婚姻稳定，能够幸福美满。民政部近年为促进婚姻家庭和谐在推进婚俗改革、贯彻《民法典》离婚冷静期制度以及婚姻登记跨省通办试点方面做了工作。

詹成付说，近年来一些地方在婚嫁方面的陋习已经成为民众的沉重负担，为社会各方面所诟病。民政部选定了一批婚俗改革试验区，倡导“风雨同舟、相濡以沫、责任担当、互敬互爱”的婚恋理念，推动试验区出台遏制天价彩礼、遏制大操大办、遏制铺张浪费等不良习俗，引导民众自觉为爱减负。

詹成付还说，贯彻《民法典》离婚冷静期制度，帮助婚姻当事人修复婚姻关系。婚姻当事人是婚姻关系的主体责任，但从政府角度来讲也有责任，主要是做一些促进工作，通过为当事人提供心理疏导、调解纠纷等服务，使不少当事人和好如初。

“民法典设置的离婚冷静期是针对协议离婚的，不受诉讼离婚的限制，既然是协议离婚，当事人可以冷静地思考一段时间，以便减少冲动型离婚。从离婚冷静期实施效果来看，确实减轻了很多冲动型离婚的事例，社会效果非常好。”詹成付说。

不过，针对“离婚冷静期社会效果非常好”的说法，许多网民并不买账。有网民评论称，“如何看待王婆说她卖的瓜好”，“有效降低了结婚率”，“你们说好就好，不用管我们”，还有网民建议“直接禁止离婚好了”。

还有媒体在这则新闻的微博下关闭了评论，被网民嘲讽这是“不接受反驳”的意思。