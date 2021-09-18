恒大要求六名管理人员提前赎回的所有款项限期返回

中国房地产商恒大集团官方网站今天凌晨发布公告，针对部分管理人员提前赎回恒大财富投资产品一事，集团公司高度重视，已要求该六名管理人员提前赎回的所有款项必须限期返回，并给予严厉惩处。

公告称，截止今年年5月1日，时任恒大集团总部、各产业集团总裁助理以上高管及地产集团各省公司董事长、总经理，以及时任恒大财富副总经理以上管理人员，共计44人持有恒大财富58笔投资产品；5月1日至9月7日期间，上述范围管理人员中，有八人的九笔投资产品到期正常兑付，有九人新认购13笔投资产品，有六人提前赎回12笔投资产品；截止9月8日，有39人仍持有恒大财富50笔投资产品。

针对部分管理人员提前赎回恒大财富投资产品一事，集团公司高度重视，已要求该六名管理人员提前赎回的所有款项必须限期返回，并给予严厉惩处。

集团公司要求恒大财富必须严格按照已公布的兑付方案执行，确保公平公正、一视同仁。同时，要求恒大财富中层以上员工必须坚守岗位，继续做好客户服务工作。

恒大集团债务危机不断升级，该公司此前发表声明否认破产重组传闻，但在不少投资者到期财富投资产品未能正常兑付的情况下，网传恒大管理人员已提前兑付，消息引起了市场的不满。

恒大集团董事局主席许家印上周五（10日）针对恒大财富兑付事项重申：兑付过程任何人不许搞特殊化，他也代表集团明确承诺恒大财富的投资者“一分钱不能少”，并称目前公司遇到了前所未有的巨大困难，但公司的基本面没有改变。