加媒：美司法部与华为恢复谈判允许孟晚舟返华的认罪协议

加拿大消息人士说，美国已恢复与华为技术公司和公司首席财务官孟晚舟的律师就可能的暂缓起诉协议进行谈判，这项协议将允许孟晚舟返回中国。

根据加拿大《环球邮报》引述两名消息人士称，双方的会谈已经进行了几个星期。这些谈判并不涉及释放两名被中国关押的加拿大人斯帕弗和康明凯的交换条件。

消息人士说，如果孟晚舟承认有罪并支付巨额罚款，美国准备终止引渡要求以及针对她的刑事起诉程序。不过，华为接受违反制裁的企业责任不在讨论范围之内。

消息人士还称，谈判取决于孟晚舟是否愿意接受认罪协议，美国司法部去年12月首次就延期起诉协议进行讨论，但孟晚舟当时拒绝了认罪协议。

消息人士指，任何有关释放两名加拿大人的讨论都将涉及中国政府，中国政府要求允许孟晚舟回国。即使根据美国的和解协议，孟被允许离开加拿大，两名加拿大人也不太可能立即获释。

路透社引述上述消息并报道说，华为和美国司法部暂时都没有回应置评要求

华为创始人任正非的女儿孟晚舟2018年12月在温哥华国际机场被捕。美国对她发出逮捕令，指控她在华为与伊朗有关的业务方面向汇丰银行提供了具有误导性的信息。与美国有引渡条约的加拿大应美方要求逮捕了孟晚舟。

在孟晚舟被捕后，中国拘捕了两名加拿大人康明凯和斯帕弗，并在上月判处斯帕弗11年徒刑，被外界认为是针对孟晚舟被捕的报复行为。

孟晚舟引渡案件的司法听证已在上月结束，裁决日期将在10月21日公布。