美导弹驱逐舰过航台湾海峡 解放军东部战区全程跟监警戒

针对美国“巴里”号驱逐舰过航台湾海峡，中国解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，美方频频实施类似挑衅行径，充分说明美是台海和平稳定破坏者、台海安全风险制造者，战区组织兵力对美舰过航行动全程跟监警戒。

根据“东部战区”微信公众号消息，施毅指出，美“巴里”号导弹驱逐舰昨天过航台湾海峡并公开炒作，充分说明美是台海和平稳定破坏者、台海安全风险制造者。战区部队随时保持高度戒备，坚决捍卫国家主权安全和地区和平稳定。

另据台湾联合报报道，台湾国防部今天称，一艘美国驱逐舰由北向南航经台湾海峡，通过南驶期间台湾军队全程掌握台湾周边海、空域相关动态，状况都正常。

美国海军第七舰队在官网发布新闻稿称，伯克级导弹驱逐舰巴里号昨天依国际法例行通过台湾海峡，这显示美国对自由开放印太地区的承诺。

这是美舰今年第九次通过台海，前一次为上月27日美国伯克级导弹驱逐舰基德号（USS Kidd DDG-100）与海岸防卫队传奇级国安巡防舰门罗号（USCGC Munro WMSL-755），两艘船舰分别由北向南及由南向北行驶。

解放军东部战区发言人施毅当时表示，东部战区当天出动作战舰艇、歼轰机、歼击机等多军种力量，在东海当面海空域实施联合警巡，并展开联合对海突击等科目训练。

