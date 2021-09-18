苹果新款预购受热捧 中国各大平台首批备货秒光

苹果新款 iPhone 13 系列昨晚8时开启首轮预购，中国各大平台的首批备货火速售罄，苹果官方网站也一度瘫痪。随后，“苹果官网崩了”、“iPhone 13 首批售罄连夜补货”的相关话题冲上了热搜榜。

综合21世纪经济报道和TechWeb报道，苹果官网系统昨天崩溃，许多网民表示，付款的时候卡掉了，订单也完全点不进去，想重新下单，结果又没货了。硬生生刷新到订单过期也没付上款。

在京东平台，当iPhone 13系列开启预售后也被“秒光”。开启预售不久后，京东购买页面显示：抢购太火爆，稍后重试。

天猫平台预订中最受欢迎的粉色款不到三分钟就被疯抢一空。苹果连夜补货天猫旗舰店，部分型号在短时间内陆续恢复正常购买。

不少未抢到的网友们纷纷调侃称“就当是存钱了”、“不想抢，想攒点钱买法拉利”、“一想我家一百万的房子只能买七十多部13顶配就觉得离谱”。

报道分析，在中国市场，苹果对iPhone 13系列的定价较为优惠，与iPhone 12系列同容量相比，有300元（人民币，下同，约60新元）至800元的降价。

其中，iPhone 13 mini起步容量为128GB，售价5199元，基本上杀入5000元档。与中国产高端机形成了直接的价格竞争。

据悉，此次预售苹果备货十分充足，但还是难以承载如此大的购买量。此次预售的发货时间为半个月到一个月。

