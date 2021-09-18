北京广电局推新规：先审片酬再审内容

北京市广播电视局官方微信前天发文称，为加强电视剧行业管理，要先检查提交的演员成本配置比例和主要演员片酬合同等材料是否齐全，审核其片酬比例是否符合管理规定，不符合的不进入内容审查阶段。

根据每日经济新闻报道，这篇题为《北京市广播电视局多措并举加强电视剧行业管理》的推文指出，为严格贯彻落实中宣部、国家广电总局关于开展文娱领域综合治理工作的安排部署及北京市有关要求，坚决有效治理天价片酬、“阴阳合同”、偷漏税等突出问题，北京市广播电视局多措并举，其中前两项直接关乎演员片酬。

一项是压紧压实主体责任，严格落实告知承诺制度。其中，要对制作机构进行电视剧创作和拍摄制作阶段相关规定和风险告知，既包括备案立项、变更管理、制作拍摄、内容创作、成片审查和片酬管理等相关规定，也包括如果出现签订“阴阳合同”、偷逃税等违法违规行为所要承担的法律责任。目前，已对80部电视剧进行了告知。

另一项是落实演员成本配置比例要求，切实加强配置成本审核。首先，检查提交的演员成本配置比例和主要演员片酬合同等材料是否齐全；其次，审核其片酬比例是否符合管理规定，不符合的不进入内容审查阶段。目前，已经完成对48部内容审查阶段电视剧主要演员成本配置比例和主要演员片酬合同备案审核工作。

报道指出，一直以来，明星片酬问题都是行业关注的焦点。2015 年以来，热钱涌入影视行业，一时间行业水涨船高，明星频频被爆出“天价片酬”。当时，很多流量明星一部戏片酬动辄8000万元（人民币，下同，约1600新元）到1.2亿元，一部影视剧的经费大部分都花在了请演员上，这也导致国产电视剧越来越难看，甚至直接被观众贴上“烂片”的标签。

2016年以来，无论是国家相关监管部门、还是行业监管都在不断为“明星高片酬”问题开出明确“药方”，以遏制天价片酬和明星炫富。

今年年初，演员郑爽因为代孕事件引起娱乐圈轩然大波，她的天价片酬和阴阳合同问题也随之曝光，引发娱乐圈新一轮监管风暴。