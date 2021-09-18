新华社：选委会选举要守住“反中乱港者出局”铁的底线

2021年香港选举委员会界别分组一般选举将于明天举行，新华社今天发表评论文章称，这是香港新选举制度正式落地后举行的首场重要选举，标志着落实“爱国爱港者治港”迈出坚实一步，并强调“反中乱港者出局”是铁的底线。

文章说，爱国是最基本的政治伦理。确认参选人是否拥护和忠诚所在国家的宪法和体制，是世界各国选举制度的通例。香港作为中华人民共和国下辖的一个特别行政区，治港者必须是爱国者，这一点天经地义，毋庸置疑。

文章还说，“爱国爱港者治港”必然意味着“反中乱港者出局”，这是铁的底线，绝不容许触碰。进入特别行政区管治架构的人，必须是爱国爱港者，绝不容许任何一个反中乱港分子通过任何途径和方式混进特别行政区管治架构，变成管治者。这绝非高标准、高要求，而是对治港者最低限度的法律与政治伦理要求，是全面准确贯彻“一国两制”方针必须遵循的根本原则。

文章还说，要落实“爱国爱港者治港，反中乱港者出局”，就要确保即将举行的选举委员会选举依法顺利进行，确保选举委员会牢牢掌握在爱国者手中。 选举安全是事关国家主权、安全、发展利益和香港繁荣稳定的大是大非问题。

文章称赞香港政府开了一个好头，对反中乱港分子敢于“亮剑”，将其排除在选委会选举之外，用实际行动把“爱国爱港者治港，反中乱港者出局”的规矩树立起来，把确保香港选举安全和政权安全的篱笆扎得更紧，把全面准确贯彻“一国两制”的基础夯得更实。

文章强调，要坚决落实新选举制度有关规定，发挥好选举委员会的整体作用和资格审查委员会的把关作用，严格把好有关提名关和资格审查关，并做到全流程监督审查，堵住任何可能出现的漏洞。只有严格守住“反中乱港者出局”这条铁的底线，确保香港特别行政区的管治权牢牢掌握在爱国爱港者手中，香港才有可能进一步完成由治及兴的关键转变，最终实现良政善治。

