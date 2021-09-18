法航班机客舱传爆炸声返航北京

由中国北京飞往法国巴黎的一架法航班机今天（18日）凌晨起飞后客舱传出爆炸声并冒烟，飞机随后返航北京。

据北京日报客户端报道，法航AF393航班今晨3时50分左右起飞后不久，客舱靠后位置传出爆炸声，且有黑烟冒出。

乘客陈女士说，航班原定起飞时间是2时30分，但直到3时45分才起飞，“飞机在爬升的过程中就一直听到异响，而且声音很大，后来就听见有‘嘭’的一声，像是有什么爆炸了。空气里也有肉眼可见的小飞絮之类的东西，还有一股很浓的烧焦味道，之后就有看到有人往前舱冲，也有尖叫声。”

据另一位乘客描述，飞机刚起飞时就有异响，类似“风吹过窗户缝”的呼呼的声音，“但当时我距离后排还有一段距离，所以也没有特别的感觉。只看到后排过来了几个乘客跟空姐沟通。后边有人喊‘爆炸了’，空姐空乘就拿着类似灭火器的东西去处理了。”

该乘客说，飞机低空盘旋一段时间后，大约4时降落北京首都机场。

据多名乘客表示，飞机落地后看到地面有消防人员、救护人员和警车，但并未上机进行处置。在飞机上等待了约两个小时左右，机上乘客被摆渡车转至首都机场的中转休息区等待。

法航回应称，由北京首都国际机场飞往巴黎戴高乐机场的AF393航班机组人员今天凌晨起飞14分钟后因发现技术故障，依据飞机制造商的操作说明和公司的指示决定返航北京。该航班由波音B777执飞，北京时间凌晨4:03安全降落在北京首都机场。