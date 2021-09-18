赵乐际内蒙调研强调持续整治煤炭资源等领域腐败

中共政治局常委、中央纪委书记赵乐际近日在内蒙古调研时，强调持续整治煤炭资源等领域腐败，坚定不移惩治金融、国企、政法、粮食购销等领域腐败问题。

据央广网报道，赵乐际本月15日至17日到内蒙古调研，他到牧民家中、党群活动中心等走访，听取基层意见。

他强调，纪检监察机关要监督落实中央民族工作会议精神，促进各族干部群众铸牢中华民族共同体意识，持续整治群众身边腐败和不正之风，“什么问题突出就重点解决什么问题”。

他还到呼和浩特市蒙草生态环境（集团）股份有限公司、国家能源集团宝日希勒能源有限公司露天煤矿与企业干部职工交流，要求纪检监察机关加强监督，推动企业自觉贯彻新发展理念，坚持资源开发与环境治理并重，持续整治煤炭资源等领域腐败，深化以案促改，提高治理水平。

赵乐际在内蒙古自治区纪委监委机关主持召开座谈会时强调，纪检监察工作要坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，推动落实全面从严治党主体责任，把严的主基调长期坚持下去，坚定不移惩治金融、国企、政法、粮食购销等领域腐败问题，受贿行贿一起查。

内蒙古煤炭资源丰富，但在煤炭经济快速发展的同时，涉煤腐败成为政治生态大“毒瘤”。

去年上半年，内蒙古启动涉煤领域腐败“倒查20年”专项行动，截至今年5月已有62名厅局级干部落马。