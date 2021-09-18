厦门景区暂停开放取消堂食 居民非必要不外出

厦门今天连续发布三份通告，要求当地居民非必要不外出，景区暂停开放，暂停游园、灯会、文艺演出、广场舞等群众性活动，取消餐饮堂食。

根据厦门日报报道，厦门发布第九号通告要求，全市居民小区（村）实行闭环管理，本小区（村）居民凭小区（村）有效证件出入；外来人员未经批准不得进入小区（村）。除抗疫等特种车辆外，其他外来车辆一律禁止出入小区（村）。快递、外卖等实行“无接触”配送，物品统一放置到小区（村）指定的存放处。

通告还要求居民非必要不外出，倡导居家办公、弹性工作等灵活工作方式。 同时，各社区（村）应当开展拉网式居民健康排查，做到“不漏一户、不落一人”，发现发热人员，第一时间拨打120送医就诊。居民必须依法无条件配合流行病学调查，不得隐瞒病史、密切接触史，不得逃避隔离医学观察；实行“红事”缓办、“白事”简办，殡仪馆暂停告别服务。

厦门第10号通告要求，全市所有公园、景区、山海健康步道、宗教场所、民俗场所、民间信仰点、室内外体育场馆（场地）、娱乐游乐场所、足浴洗浴场所、公共温泉营业场所等暂停对外开放；

同时，在全市范围内暂停游园、灯会、庙会、花会、集市、民俗、民间信仰、文艺演出、广场舞等群众性活动；全市养老院、福利院实行封闭管理，人员不得进出；暂停医疗机构探视，非必要不陪护等。

厦门第11号通告则要求，全市各餐饮单位（包括酒楼、酒店、餐馆、食堂、咖啡店、饮品店、小吃店、超市、便利店等）取消堂食，接受外卖打包服务；禁止任何餐饮服务提供者（含单位食堂）和个人举办任何形式的群体性活动等。