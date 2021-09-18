中国广电总局叫停槟榔宣传推销

中国国家广播电视总局昨天（17日）发布通知，叫停利用广播电视和网络视听节目宣传推销槟榔及其制品。

据广电总局公众号昨天发布的消息，中国国家广播电视总局办公厅当天发布通知，决定自即日起停止利用广播电视和网络视听节目宣传推销槟榔及其制品，要求各广播电视和网络视听机构高度重视，严格落实意识形态工作责任制和广告宣传也要讲导向的要求，抓紧核查清理。

消息发布后一度登上新浪微博热搜，网民普遍对叫停槟榔宣传表示支持，认为早该如此，广电总局“终于干了件让人拍手称快的事”。

据澎湃新闻报道，世界卫生组织早在2003年就已将槟榔列为一级致癌物，医学研究也表明，咀嚼槟榔可引起口腔癌。

中国国家食品药品监督管理总局在2017年公布致癌物清单时，已将槟榔果列入一级致癌物。

中国国家卫生健康委2019年2月印发的健康口腔行动方案也曾指出，对于口腔健康行为普及行动，要实施口腔疾病高危行为干预。在有咀嚼槟榔习惯的地区，以长期咀嚼槟榔对口腔健康的危害为重点，针对性地开展宣传教育和口腔健康检查。

但槟榔显而易见的危害却未得到消费群体的重视，报道指出，这是因为此前未被明令禁止的槟榔广告在推波助澜。

2017年至2019年，槟榔品牌“口味王”连续三年独家冠名湖南卫视春晚，槟榔广告近两年还从广播电视搬上热门网络综艺节目，腾讯视频的《吐槽大会》第五季、优酷的《这！就是街舞4》都曾因槟榔广告引发争议。

湖南槟榔食品行业协会在2019年曾发通知要求湖南省所有槟榔企业停止国内全部广告宣传，但这种行业协会的约束似乎并未见效。

在中国，喜食槟榔的人群多在湖南与海南，湖南也是中国现存槟榔相关企业最多的省份。

企查查数据显示，目前中国现存槟榔相关企业共2.6万家，2019年新增1523家，2020年新增2862家。从省份分布来看，数量排名前三的是湖南省、海南省和福建省。 ​

