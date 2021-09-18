韩正在深圳会见林郑月娥 充分肯定港府工作成绩

中共政治局常委、国务院副总理韩正今天下午在广东深圳会见了香港特首林郑月娥。

据新华社报道，韩正充分肯定香港特区政府依法施政，在疫情防控、恢复经济、纾解民困等方面取得的工作成绩，希望特区政府贯彻“爱国者治港”原则，依法组织好接下来的三场重大选举。

韩正说，中央政府坚定支持香港巩固国际金融中心地位，打造国际创科中心。希望特区政府团结带领香港社会各界，继续做好疫情防控工作，谋划长远发展，增进民生福祉，巩固稳中向好的局面。前海深港现代服务业合作区扩区赋能，是国家的重大决策，将形成改革开放的又一个新高地。希望特区政府抓住粤港澳大湾区建设的机遇，发挥香港独特优势，用好中央支持政策，不断深化香港与内地的互利合作。

林郑月娥表示，感谢中央对香港的关心和支持，将认真组织好选举工作，积极参与粤港澳大湾区建设和前海开发，推动香港在融入国家发展大局中实现更好发展。

中国国务院港澳办主任夏宝龙也参加了会见。

南方日报网络版今天报道了韩正和夏宝龙昨天在广东珠海出席横琴粤澳深度合作区管理机构揭牌仪式的消息。但两人此次从北京南下，更可能是跟香港明天举行选举改制后的首场选举委员会选举有关。香港《明报》今天引述消息报道，将有中国国务院主理香港事务的领导人以及港澳办高层坐镇深圳，观察选举情况。